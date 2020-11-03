بدء فرز أصوات الانتخابات الأمريكية في مقاطعة لوزيرن بولاية بنسلفانيا

المواطن - عمر رأفت - الرياض

بدأت إحدى المقاطعات في ولاية بنسلفانيا، والتي فاز بها الرئيس الأمريكي ترامب في عام 2016، في فرز ما يقرب من 52 ألف بطاقة اقتراع عبر البريد.

وتجرى الانتخابات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري، ترامب، ونظيره الديمقراطي جو بايدن.

وبدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات الرئاسية في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

وحسبما ذكر مدير مقاطعة لوزيرن والتي تقع في شمال شرق ولاية بنسلفانيا، ديفيد بيدري، بدأت المقاطعة في فرز الأصوات، في الوقت الذي تشير فيه توقعات إلى إمكانية ارتفاع بطاقات الاقتراع إلى يقرب من 60 ألفًا بحلول الوقت الذي تغلق فيه الاستطلاعات في الساعة 8 مساء بتوقيت الولاية.

وقال: إن المتطوعين يفرزون حوالي 2000 بطاقة اقتراع في الساعة، مضيفًا أن المقاطعة تشهد إقبالًا كبيرًا من الناخبين في كل مكان اقتراع تقريبًا في جميع أنحاء المقاطعة.

وقال: إنه ينبغي على الناخبين توقع الانتظار في طابور، وأشار إلى أنه طالما كانوا في الصف بحلول الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي سيسمح لهم بالتصويت.

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