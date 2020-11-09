بدعم القيادة.. الأحداث الرياضية العالمية حلم تحول لحقيقة

المواطن - مروة نبيل

يحظى القطاع الرياضي بدعم كبير من القيادة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساهم في تنظيم السعودية للعديد من الأحداث الرياضية العالمية، والسعي لاستضافة المزيد.

القيادة تدعم استضافة الأحداث الرياضية:

وكشفت لجنة ملف ترشح مدينة الرياض لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية 2030، مساء أمس الأحد، عن برنامج “الأسرة الأولمبية” خلال البطولة، بعد شهر من التقدم لتنظيمها رسميًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تمنياته بفوز السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، مؤكدًا أن جميع الإمكانيات متوفرة حاليًّا بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد”، بتقديم السعودية لتنظيم البطولة، وعلق طارق النوفل قائلًا: “أولًا نحمد الله على ما وصلنا إليه في استضافة الأحداث الرياضية التي لم نكن نحلم بها.. المملكة أصبحت وجهة لمثل هذه البطولات”.

وعلق جمال عارف قائلًا: “أصبحنا ننام ونصحى نجد فعالية أو حدث جديد.. دورة الألعاب الأولمبية حدث كبير يوازي كأس العالم.. بإذن الله نستضيفها”.

وقال عادل التويجري: “دعم كبير من القيادة الرشيدة.. وزارة الرياضة تضع أهداف صعبة.. الأمير عبدالعزيز تحدث عن نقطة مهمة وهي أن المملكة تستاهل لماذا لا نستضيف، ولفت نظري التكاملية في العمل”.

السعودية وجهة البطولات العالمية:

ونجحت السعودية في جذب أنظار العالم خلال الفترة الأخيرة؛ نظرًا لاستضافتها العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى، ليصبح الحلم حقيقة، حيث نظمت نزال الدرعية التاريخي، ومهرجان الدرعية للفروسية، وكأس السوبر الإيطالي.

كما نظمت السعودية منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بالإضافة إلى منافسات رالي داكار.

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