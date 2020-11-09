بديل الكلور للملابس البيضاء

اللون الأبيض في الملابس يعتبر من الألوان التي لابد أن يتم الاهتمام بنظافتها بطريقة جيدة، ودائمًا يبحث الكثيرون عن بديل الكلور للملابس البيضاء لأن استخدام الكلور يؤثر على الجلد كثيرًا لأنه يعد من المواد الكيميائية.

بديل الكلور للملابس البيضاء

توجد العديد من الأشياء التي من الممكن أن يتم استخدامها كـ بديل الكلور للملابس البيضاء وهو يعمل على تخليص هذه الملابس من البقع الصعبة التي تكون موجودة بها مثل بقع الحبر والمكياج والدهون أو البقع الصفراء التي تكون بسبب العرق.

وسوف يقوم موقع المواطن بتوضيح العديد من العناصر التي من الممكن أن يتم استخدامها كبديل الكلور للملابس البيضاء حتى يتم التخلص من البقع بطريقة فعالة، وبدون أن تعتمد على الكلور ومن هذه البدائل

بيكربونات الصوديوم.

الخل.

الليمون.

ملح الليمون.

استخدام بيكربونات الصودا كبديل للكلور

من الممكن أن يتم عمل مزيج من بيكربونات الصودا والماء حتى يعمل على المساعدة في تبييض الملابس بطريقة جديدة وسهلة، ومن الممكن إضافة هذا المزيج للغسالة من خلال خلط لتر من الماء في كوب من كربونات الصودا.

ثم يتم وضع الملابس وتترك لمدة ساعتين تقريبًا، ثم يتم وضعها في الغسالة فهذا يعمل على تبييض هذه الملابس وتطهيرها من الميكروبات والجراثيم بطريقة جيدة.

استخدام الليمون لتبييض الملابس

من الممكن أن يتم تنظيف الملابس البيضاء بدون أن يتم استخدام الكلور في ذلك لأنه يعد من المواد الكيميائية الضارة بصحة الإنسان.

ويتم استخدام الليمون كـ بديل الكلور للملابس البيضاء وذلك من خلال غلي الملابس البيضاء مع شرائح الليمون بالماء وتترك لمدة نصف ساعة تقريبًا في الماء الساخن.

من الممكن أن يتم استخدام عصير الليمون اثناء الغسل في الغسالة بدون أن يتم غلى قطع الملابس.

ملح الليمون بديل الكلور

من الممكن أن يتم استخدام ملح الليمون الذي يوجد في محلات المنظفات كـ بديل الكلور للملابس البيضاء وذلك من خلال نقع الملابس البيضاء التي تريد تنظيفها فى كمية صغيرة من ملح الليمون المضاف للماء.

ويترك هذا الخليط لمدة ساعة تقريبًا على الملابس، ثم يتم وضع الملابس بعد ذلك في الغسالة لكي يتم تنظيفها بالطرق المعتادة، ومن الممكن أن يتم أيضًا إضافة هذا الملح بالغسالة أثناء الغسل حتى يتم الحصول على ملابس بدون أن يتم إضافة الكلور لها.

الأسبرين بديل الكلور فى التنظيف

من الممكن أن يتم استخدام الأسبرين في عملية تنظيف الملابس حيث أنه يعد من المواد التي تساعد على إزالة البقع الصفراء من الملابس بطريقة عالية.

ومن الممكن أن يتم ذلك عن طريق تزويد حبات من الأسبرين في كوب واحد من الماء، ثم يتم وضعه على البقع التي تريد التخلص منها بالملابس ويترك الخليط على الملابس لـ 30 دقيقة، ثم يتم وضع الملابس في الغسالة ويتم غسلها بطريقة جيدة.

الكحول كبديل للكلور

يعد الكحول من المواد التي يتم استخدامها كـ بديل الكلور للملابس البيضاء فهو يعمل على القضاء على البقع الصعبة الموجودة في الملابس البيضاء مثل بقع المكياج والبقع الدهنية والحبر وغيرهم.

ومن الممكن أن يتم ذلك عن طريق تبليل قطعة من القطن بالكحول، ثم يتم فرك قطعة الملابس بقطعة القطن، وسوف تلاحظ أن هذه البقع قد اختفت ومن الأفضل أن يتم وضع الكحول على الملابس بشكل مباشر دون أن يتم وضعه على القطن حتى لا يؤدى ذلك إلى انتشار البقع في الملابس.

أشعة الشمس

من الممكن أن يتم استخدام أشعة الشمس في تنشيف الملابس البيضاء فهو يعمل على تطهير الملابس من البكتيريا والجراثيم بطريقة جيدة، كما يجعل الملابس البيضاء ناصعة.

بجانب أنه يخلص الملابس من الرائحة ويعقم الملابس بطريقة طبيعية.

منظف الأطباق السائل

من الممكن أن يتم التخلص من البقع والدهون الموجودة على الملابس البيضاء عن طريق استخدام منظف الأطباق من خلال وضعه على البقعة بشكل مباشر.

وسوف يتم اختفاء هذه البقع وذلك يكون بسبب وجود مواد وعناصر من الممكن أن تساعد على تذويب الدهون بكل سهولة.

ولكي يتم زيادة فعالية هذا الصابون من الممكن أن يتم ترك الملابس بعد تنظيفها بهذا المنظف بكمية قليلة من الخل الأبيض حتى تعمل على زيادة بياض هذه القطعة وتعمل على إزالة أي بقع موجودة بها.

مسحوق الزهرة الزرقاء

يتم استخدام مسحوق الزهرة الزرقاء في القضاء على بقع الملابس البيضاء، وقد كان يتم استخدامه منذ القدم، ولكن من الأفضل ألا يتم استخدامه بشكل مباشر على الملابس.

ويتم تذويبه في الماء قبل وضع الملابس، ومن الممكن أن يتم وضع مسحوق الزهرة الزرقاء مع ماء الغسيل في الغسالة ولكن يكون بكميات صغيرة جدًا حتى لا يؤدي إلى إكساب اللون الأزرق في الملابس البيضاء.

الخل الأبيض

معروف بمفعوله الجيد في الحصول على ملابس ناصعة البياض وذلك يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية

يتم وضع نصف كوب من الخل في الغسالة أثناء عملية الغسيل وتترك الغسالة لكي تقوم بغسل الملابس.

من الممكن أن يتم نقع الملابس البيضاء في الماء بعد أن يتم إضافة الخل للماء قبل عملية غسيل الملابس بحوالي ساعتين.

يجب أن يتم تجنب استخدام الخل العادي لأنه يوجد به درجة من الألوان .

ماء الأكسجين

ماء الأكسجين يعرف بقوته في المساعدة على التخفيف من المواد المركبة، وهذا ينطبق كثيرًا على الدهون التي تكون موجودة في الملابس.

ويتم استخدامه عن طريق وضع ربع كوب منه بتركيز ثلاثة في المئة بالغسالة أثناء عملية غسيل الملابس البيضاء، ومن الممكن أن يتم شراؤه من الصيدليات فهو متوفر بها بكثرة.

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