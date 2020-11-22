برشلونة قد يفقد بيكيه لـ8 أشهر!

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المدافع الإسباني الدولي جيرارد بيكيه سيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لفترة طويلة، بعد إصابته ضد أتلتيكو مدريد بالأمس.

إصابة بيكيه:

وشارك بيكيه بشكل أساسي في مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالأمس، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أن يُغادر الملعب مصابًا عند الدقيقة 62 من أحداث اللقاء الذي انتهى بهزيمة فريقه بهدف دون رد.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، اليوم الأحد، عن معاناة مدافعه الدولي من التواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى وإصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي لنفس الركبة، دون تحديد فترة غيابه عن الملاعب.

الإصابة تبعد جيرارد طويلًا عن الملاعب:

وأثار مدير مركز ريبول ودي برادو للتميز الطبي بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لويس ريبول قلق الجماهير، وقال: “قد تبعده 3 أشهر ونصف عن الملاعب في حالة إذا ما استدعى الأمر فقط إعادة بناء الرباط الجانبي الداخلي للركبة”.

وتابع خلال تصريحاته لوكالة الأنباء الإسبانية: “بينما قد تمتد ما بين 6 و8 أشهر في حالة القيام بنفس الأمر مع الرباط الصليبي الأمامي، ومسألة إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي من عدمها، هي ما ستحدد موعد عودة اللاعب”.

وأضاف: “إذا ما أثرت هذه الإصابة على رباط الركبة، بمعنى أدق، تسببت في حالة مع عدم الثبات للركبة، ففي هذه الحالة يجب إعادة بنائه، والحديث في هذه الحالة سيكون عن 6 أو 8 أشهر تقريبًا”.

واختتم تصريحاته بشأن إصابة بيكيه قائلًا: “أما إذا لم تكن هناك حاجة لهذا الأمر، واقتصرت العملية فقط على إعادة بناء الرباط الجانبي الداخلي، فإن الفترة حينها ستمتد لنحو 3 أشهر ونصف تقريبًا”.

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