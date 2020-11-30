برشلونة مهدد بغرامة مالية بسبب تكريم ميسي لـ مارادونا

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني مهددًا بدفع غرامة مالية، وذلك بعد أن أقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تكريم مواطنه الأسطورة الكروية الراحلة دييغو أرماندو مارادونا.

وكان ميسي سجل هدفًا من تصويبة صاروخية في مباراة البارشا ضد أوساسونا التي أُقيمت أمس الأحد بالجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وأقدم ميسي على خلع قميض البارشا وإظهار قميص فريقه السابق نيولز أولد بويز من أجل تكريم مارادونا مما أجبر الحكم ماتيو لاهوز على منح البطاقة الصفراء للاعب ميسي.

برشلونة سيدفع 3000 يورو !

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية المقربة من البارشا أن تكريم ميسي لـ مارادونا سيُغرم برشلونة 3000 يورو خاصة أن قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنع خلع قميص الفريق الأساسي، من أجل إظهار أي شعار آخر.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة فاز على فريق أوساسونا برباعية دون رد، حيث سجل للنادي الكتالوني كل من مارتن برايثوايت وأنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو والنجم ليونيل ميسي.

وأُقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب “الكامب نو” معقل البارشا.

وفاة مارادونا هزت الوسط الرياضي الأربعاء الماضي

وكان مارادونا فارق الحياة يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز الستين عامًا، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ويعد مارادونا واحدًا من أساطير كرة القدم العالمية والأرجنتينية حيث قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم عام 1986 في المكسيك، وفاز بكأس العالم للشباب مع منتخب الأرجنتين في عام 1979.

وحرص نجوم كرة القدم السابقين والحاليين في العالم على رثاء مارادونا وتوجيه عبارات الشكر والتقدير له على كل ما قدمه لكرة القدم.

يذكر أن نابولي الإيطالي كان ارتدى قمصانًا تحمل لوني علم الأرجنتين في مباراة روما أمس الأحد بالدوري الإيطالي تكريمًا لـ مارادونا.

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