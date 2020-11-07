برنامج تحديد موقع الشخص

قد تتعرض لفقد الهاتف الخاص بك وتبحث عن برنامج تحديد موقع الشخص لتتمكن من الاتصال بالهاتف الخاص بك سواء في حالة فقده أو في حالة معرفة رقم غير مسجل لديك.

ما الهدف من برامج والتطبيقات لتحديد مكان الشخص

يوجد العديد من التطبيقات التي تعمل على تحديد مكان الشخص وهذا يسهل لك عملية البحث عن الهاتف عند فقده أو في حالة معرفة مكان صديقك وسيذكر لنا موقع المواطن أسماء لمواقع تساعد في تحقيق هذا الغرض.

برنامج تحديد موقع الشخص عن طريق تطبيق نمبرلوكيتور

يعتبر تطبيق نمبر لوكيتور من ضمن البرامج التي يمكن أن تساعدك في معرفة مكان الهاتف الخاص بك وذلك إذا تم سرقته منك أو كنت تريد تحديد موقع شخص فهو يتميز بهذه المميزات:

يوجد في هذا البرنامج ميزة وهي الخريطة التي تمكنك من معرفة مكان الشخص الذي سرق هاتفك او مكان صديقك.

كما أنك تجد إذا قمت بتحميل التطبيق ستجد أنه قام بتحميل معه جهات الاتصال الخاصة بك وقام بتحميلها وأيضًا يظهر لك التطبيق اسم ومكان المنشأ.

إذا قمت بتحميل التطبيق وتنزيله ستتمكن من أنك تقوم بإجراء اتصال هاتفي لأي جهة إتصال تريدها يتميز تطبيق نمبر لوكيتر من انه يتيح لك في حالة سرقة هاتفك أو أنك تريد ان تعرف مكان شخص ما من أن تتبعه حتى لوكان غير متصل بخدمة الإنترنت.

كما أن تطبيق نمبر لوكيتر من التطبيقات الحديثة التي تحرص على تطوير نفسها ويظهر ذلك في وجود الخريطة الخاصة بالتطبيق موجودة بخاصية الثري دي.

كما أن في هذا التطبيق ميزة أخرى وهو إذا كنت لم تقم بتسجيل رقم ما واتصل بك رقم غريب غير مسجل عندك يظهر لك اسم الطالب ومعرفة من المتصل وهذا يعتبر حماية لك من المتطفلين.

يتميز هذا التطبيق بأنه تطبيق سهل تحميله وتنزيله فتجده متاح مجاني في جوجل بلاي ودون دفع أي رسوم مثل ما يفعل العديد من البرامج الأخرى فقط بمجرد كتابة اسم التطبيق في خانة البحث الخاصة بجوجل بلاي تجده ظهر لديك قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بتحميل البرنامج بكل سهولة.

ولكن لا تستطيع تحميل برنامج نمبر لوكيتر إلا إذا كنت مقيم في البلاد الأتية الهند او باكستان أو الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكنك تحميل البرنامج على هاتفك الاندرويد من خلال الدخول هنــــا مباشرة.

برنامج تحديد موقع الشخص من خلال تطبيق موبايل نمبر تراكر

يعتبر برنامج نمبر تراكر من ضمن البرامج المميزة التي يمكنك أن تستخدمها في حالة فقدان الهاتف الخاص بك أو سرقته أو أنك ترغب في تتبع شخص معين، فإنه يتميز بالكثير من المميزات مثل:

هذا التطبيق لا يمكنك أن تستخدمه إلا إذا كنت من سكان الهند كما أنه من التطبيقات التي تحتاج الاتصال بالنت فلا يمكنك استخدامه بدون إنترنت.

تتمكن من تنزيل هذا التطبيق من خلال جوجل بلاي حيث يعتبر خطوات تنزيله سهلة للغاية ولا يحتاج لمبرمج أو أي شخص يفهم بالتكنولوجيا.

كما أن تطبيق موبايل نمبر تراكر تطبيق لا يحتاج منك أي مصاريف إدارية أو نقود في حالة كنت ترغب في تنزيله فهو تطبيق يتميز بأنه مجاني.

عندما تقوم بالاتصال بالإنترنت تستطيع أن تقوم بفتح الجي بي إس ثم تقوم بتحميل الخريطة الخاصة به واستخدامها في البحث عن الهاتف الخاص بك بكل سهولة.

يعتبر موبايل نمبر تراكر من التطبيقات المميزة التي تدعم الخاصيتين المتطورتين جي إس أم وتطبيق ستيت وسي دي ام ايه.

ويمكن تنزل البرنامج من هنــــــا مباشرة.

استخدام تطبيق تروكولر في معرفة مكان الشخص برقم التليفون

يعتبر تطبيق تروكولر من التطبيقات المميزة في تحديد اسم المتصل وتظهر معلومات عن الشخص.

يمكنك استخدام هذا التطبيق إذا كنت من سكان جمهورية مصر العربية.

يحتاج التطبيق حتى يحدد الشخص ومعرفته الاتصال بالإنترنت فهو عندما يكون متصل بالإنترنت يظهر لك بيانات عن الرقم المتصل في الحال حتى لا تتعرض للمتطفلين.

يعتبر هذا البرنامج من أكثر البرامج التي يمكن أن تضم عدد لا نهائي من البيانات المتصلين حيث يمكنك بهذه الميزة من معرفة كل رقم يقوم بالاتصال بك دون أن تكون متعرف عليه.

كما أنه يساعدك في منع المتطفلين في الاتصال بك مرة أخرى من خلال الميزة التي يتمتع بها التطبيق وهي ميزة الحظر لأنه يمكنك من عمل حظر أي منع الاتصال مجدداً لأي رقم متصل لا تعرفه متطفل أو ما يسمى بلبلوك.

وهناك ميزة أخرى في هذا التطبيق أنه يرسل لك إشعار بالشخص الذي حاول أن يدخل ملفك الشخصي على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

عندما يقوم أحد المتصلين المتطفلين بعمل اتصال لك ورقمه غير مسجل على هاتفك، في هذه الحالة عندما يتصل بك يظهر لك صورة المتصل أيضًا إذا كان له صفحة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من معرفته.

يمكنك هذا التطبيق من استخدامه كتطبيق لك على الهاتف الخاص بك حيث يمكنك الاتصال بأي شخص من خلاله.

كما يتيح لك ميزة إرسال الرسائل وتحويلها إليه بديل إلى تطبيق الهاتف.

تجد أن تطبيق تروكولر من التطبيقات التي به داتا كبيرة حيث يشمل أكثر من مائتان مليون شخص ورقم.

كما أن من مميزات هذا التطبيق انه لا يحفظ جهات الاتصال عبر الإنترنت فهو يحافظ على خصوصية مستخدميه.

ويمكن تحميل البرنامج من خلال هذا الرابــــــط مباشرة.

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