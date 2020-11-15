برنامج سكني يتجاوز مستهدفاته بخدمة 319,429 أُسرة

المواطن - واس

أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عن تجاوز برنامج سكني مستهدفاته للعام الجاري 2020 خلال 10 أشهر، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية 319,429 أُسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة خلال شهر أكتوبر الماضي 33,667 أسرة، بينها 11,357 أسرة سكنت منازلها.

رفع نسبة التملك

وقال وزير الإسكان في بيان صحافي اليوم:” إن البرنامج يواصل تقديم خدماته الإلكترونية عبر موقع وتطبيق سكني لتلبية جميع رغبات الأسر وتسهيل تملكها للمسكن الأول، مشيرًا إلى أن الحلول والخيارات المتنوعة التي أتاحتها الوزارة عبر “سكني” وما صاحبها من تسهيلات وخدمات إضافية أسهمت في تجاوز الرقم المحدد لهذا العام والبالغ 300 ألف أسرة، منوّهاً إلى أن ذلك كان له انعكاسه الفاعل على ارتفاع نسبة التملّك السكني وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بالوصول إلى نسبة 60% خلال 2020.

الخيارات السكنية في برنامج سكني

وتنوّعت الخيارات السكنية التي استفادت منها الأسر خلال هذا العام، إذ بلغ مجموع حُجوزات المستفيدين للوحدات السكنية تحت الإنشاء 71,855 وحدة، وتم إصدار 81,826 عقدًا لأراض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، إضافة إلى أكثر من 101 ألف أسرة استفادت من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة، ونحو 64,698 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعُوم لخيار البناء الذاتي.

التسجيل في برنامج سكني

ويستمر “سكني” في إتاحة حلوله وخياراته السكنية المتنوعة ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة عبر تطبيق “سكني” في سبيل تسهيل تملّك الأسر السعودية، كما يُظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط أو زيارة المنصة الإلكترونية التي تُقدم خدمات وتسهيلات عدة، مثل (المستشار العقاري، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والتصاميم الهندسية، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها).

ويواصل البرنامج ضخّ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين لتلبية احتياجات الأسر ورغباتها، إذ بلغ عدد المشاريع المطروحة تحت الإنشاء 90 مشروعاً توفّر أكثر من 140 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتركز غالبيتها ضمن الضواحي السكنية في المدن الكبرى والتي توفّر حياة عصرية مُتكاملة المرافق والخدمات، فيما بلغ عدد مخططات الأراضي السكنية 209 مخططات تضم أكثر من 176 ألف قطعة أرض.

وفي إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أسرع خصص البرنامج الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن جميع الأسئلة، إلى جانب الموقع الإلكتروني وتطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة الذي يُمكن تحميله من خلال الرابط أو زيارة مركز “سكني” الشامل بالرياض والخبر وجدة.

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