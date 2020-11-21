بريجوفيتش مفاجئًا الجميع: أنا افضل لاعب بـ الدوري السعودي !

المواطن - محمد سمعه

فاجأ اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد، الجميع بوصف نفسه أنه أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي حاليًا رغم أنه لا يشارك بصورة منتظمة مع العميد.

وتحدث اللاعب الصربي لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: ” أنا أفضل لاعب بالدوري السعودي وسأحتفظ بالأفضلية لنفسي، وأرى أن فهد المولد هو أفضل لاعب سعودي حاليًا”.

وعد اللاعب الصربي لجماهير الاتحاد

وتابع المهاجم الصربي: “أعد جمهور الاتحاد بأننا سنقاتل لإعادة الفريق لمكانته المرموقة، ونبذل الغالي والنفيس لإسعاد الجمهور الاتحادي”.

بريجوفيتش ينتقد خوسيه لويس سييرا

وواصل مهاجم الاتحاد قائلًا: “لكل مدرب طريقته في العمل وله أفكاره الخاصة وعلى كل لاعب تطبيقها، والاتحاد مع المدرب خوسيه لويس سييرا لم يكن له هوية”.

وأضاف بريجوفيتش: “لم أُمانع تسديد رومارينيو لركلة الجزاء في لقاء التعاون، بعد حديث حجازي معي، والمدرب هو من طلب ذلك وانا احترمت هذا الأمر، ولو كنت توليت تنفيذ ركلة الجزاء كنت سأسددها في المرمى لأنني أثق في قدراتي، وأنا أريد اللعب ومتعطش لإحراز المزيد من الأهداف للنادي”.

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