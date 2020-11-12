بريجوفيتش والأحمدي يستعدان بقوة للعودة

المواطن - مروة نبيل

يواصل ثنائي نادي الاتحاد، الصربي ألكسندر بريجوفيتش والمغربي كريم الأحمدي الاستعداد بقوة لاستئناف المباريات بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

بريجوفيتش والأحمدي يواصلان الاستعداد

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع “سناب شات”، مقطع فيديو لثنائي الفريق الأول لكرة القدم، بريجوفيتش والأحمدي وهما يؤديان تدريبات بدنية قوية، لرفع معدلات اللياقة قبل العودة مجددًا.

وكان ألكسندر قد تعرض لإصابة عضلية مؤخرًا، وسافر إلى صربيا وخاض برنامجه العلاجي والتأهيلي هناك، وعاد إلى السعودية بعد بضعة أيام عقب تعافيه من الإصابة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين، والخسارة في لقاء واحد.

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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