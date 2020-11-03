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بريجوفيتش يتعافى ويعود إلى الاتحاد
بعد تلقيه العلاج في صربيا

بريجوفيتش يتعافى ويعود إلى الاتحاد

2020/11/03
الساعة 6:01 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بريجوفيتش يتعافى ويعود إلى الاتحاد بريجوفيتش
المواطن - مروة نبيل
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1 بريجوفيتش يعود
1.1 الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

تعافى الصربي ألكسندر بريجوفيتش من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ليصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

بريجوفيتش يعود

وكان بريجوفيتش قد خضع لفحوصات طبية مؤخرًا، وأظهرت تعرضه لإصابة عضلية؛ وسيحتاج على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووافقت الإدارة الاتحادية بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي الموافقة على سفر اللاعب إلى العاصمة الصربية بلجراد، من أجل بدء برنامجه العلاجي والتأهيلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعاد بريجوفيتش إلى جدة بالأمس بعد تعافيه من الإصابة، إثر تلقيه علاجًا على يد مواطنته المعالجة ماريانا كوفازيفيتش، والتي نجحت في مساعدته على التعافي خلال فترة قصيرة جدًا قياسًا على ما تحتاجه هذه الإصابات من فترات زمنية للشفاء.

 

الكسندر بريجوفيتش
المهاجم الصربي

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالخسارة ضد الاتفاق، قبل أن يتعادل مع الفتح، ونجح في حسم ديربي جدة أمام الأهلي لصالحه بهدفين دون رد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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