بريطانيا تحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أبرزت وكالة أنباء رويترز، نقلًا عن صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم الإعلان الأسبوع المقبل عن حظر على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من 2030، أي قبل خمس سنوات مما كان مقررًا في السابق.

وكانت بريطانيا قد خططت في الأصل لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2040، كجزء من الجهود المبذولة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي فبراير قدم جونسون هذا الأمر حتى عام 2035.

التنفيذ في 2030:

ونقلًا عن أرقام حكومية وصناعية مجهولة، قالت فاينانشيال تايمز: إن جونسون يعتزم الآن تقديم الموعد مرة أخرى إلى 2030 في خطاب حول السياسة البيئية من المتوقع أن يلقيه الأسبوع المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن خطة مماثلة في وقت سابق دون أن تذكر أي مصادر، ورفضت متحدثة باسم داونينج ستريت التعليق على التقارير أو محتوى خطاب جونسون القادم.

تحول في سوق السيارات البريطاني:

وقالت فايننشال تايمز: إن الجدول الزمني الجديد في بريطانيا ليس من المتوقع أن ينطبق على بعض السيارات الهجينة التي تستخدم مزيجًا من الوقود الكهربائي والوقود الأحفوري ويمكن بيعها حتى عام 2035.

ومن شأن إنهاء بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل أن يمثل تحولًا كبيرًا في سوق السيارات البريطاني.

وتظهر أرقام الصناعة أن السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل شكلت 73.6% من مبيعات السيارات الجديدة حتى الآن هذا العام، بينما كانت 5.5% فقط من المبيعات للسيارات الكهربائية الخالصة، والتي عادة ما تكون أكثر تكلفة.

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