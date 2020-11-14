بريطانيا تخطط لمحطة شمسية في الفضاء ترسل طاقة كهربية إلى الأرض

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يمكن أن تصبح محطات الطاقة الشمسية في الفضاء التي ترسل كهرباء خالية من الانبعاثات إلى الأرض حقيقة واقعة قريبًا؛ بفضل مشروع تموله الحكومة البريطانية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فوق الأرض، لا توجد غيوم ولا ليلًا أو نهارًا يمكن أن يعيق أشعة الشمس، مما يجعل محطة شمسية فضائية مصدرًا ثابتًا للطاقة الكربونية الصفرية أمرًا ممكنًا.

طاقة المستقبل:

وكلفت الحكومة البريطانية بإجراء بحث جديد في مفهوم محطات الطاقة الشمسية الفضائية كوسيلة لتلبية احتياجات الأرض المتزايدة من الطاقة.

وفكرة المشروع هي أن المحطات ستلتقط طاقة الشمس التي لا تصل أبدًا إلى الأرض وتستخدم أشعة الليزر لإرسال الطاقة بأمان إلى الأرض.

تلك الفكرة استحضرت لأول مرة من قبل كاتب الخيال العلمي إسحاق أسيموف في عام 1941 في قصته القصيرة للخيال العلمي السبب، حيث تم الكشف عن محطة على بعد ميل واحد تم استخدامها كمحول طاقة لجمع ضوء الشمس ونقله عبر النظام الشمسي.

بتمويل من وكالة الفضاء البريطانية ووزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية، ستستكشف بريطانيا ما إذا كانت هذه التكنولوجيا يمكن أن توفر مصدرًا مرنًا ومستدامًا للطاقة في المستقبل.

شارك الخبر