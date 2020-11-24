بريطانيا وباكستان تنددان بهجوم جدة: يناقض مزاعم الحوثيين بإنهاء الصراع

المواطن - الرياض

أعربت بريطانيا، اليوم الثلاثاء عن إدانتها الكبيرة للهجوم الحوثي على منشأة وقود جدة؛ مؤكدة أنه يهدد جهود السلام الأممية .

ووفقا لما ذكرته شبكة “العربية”، في نبأ عاجل لها، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن مهاجمة بنى تحتية مدنية يتناقض مع مزاعم الحوثيين بإنهاء الصراع.

ودعا وزير الخارجية البريطاني الحوثيين إلى وقف اعتداءاتهم والعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام.

وفي الوقت ذاته، أدانت باكستان بشدة الهجوم الحوثي على منشأة جدة، وأكدت تضامنها مع السعودية.

وقبل قليل، أكد مسؤول في شركة أرامكو السعودية أن العملاء لم يتأثروا بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية بجدة، مشيرا إلى أن الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة يمثل 10% من كل الوقود المخزن.

ووفقاً لما ذكرته وكالة “رويترز”، نقلاً عن المسؤول في الشركة: ” لقد أظهرت أرامكو قدرتها على التعامل مع هجوم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة، والعملاء لم يتأثروا”.

وأضاف المسؤول أن: “رجال الإطفاء استجابوا فوراً وأخمدوا الحريق في 40 دقيقة”، موضحاً أن خزاناً واحداً من أصل 13 أصيب بأضرار طفيفة ويضم 10% من طاقة منشأة جدة.

شارك الخبر