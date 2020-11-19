بعد أزمة الـVAR .. قرارات مهمة من مؤتمر لجنة الحكام

المواطن - محمد سمعه

أُصدرت اليوم الخميس عدة قرارات مهمة بعد مؤتمر لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أُقيم اليوم الخميس بحضور الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس اللجنة والسويسري مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم باتحاد القدم.

إنشاء مركز موحد أبرز قرارات مؤتمر لجنة الحكام

وقال تريساكو خلال المؤتمر الصحفي للجنة، إنه سيتم إنشاء مركز موحد لتقنية الفيديو حيث سيكون مقره في الرياض.

وأضاف تريساكو أن تقنية الفيديو ستكون موجودة في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى على أقل تقدير في مباريات الدور الثاني.

وأشار تريساكو إلى وجود نظام جديد سيتم تطبيقه مع الحكام، حيث سيكون نظامًا مشابه لنظام الاحتراف مضيفًا أن 20 حكم ساحة و 24 حكمًا مساعدًا سيخضعون للتدريب والمتابعة بمقابل شهري.

من جانبه، قال نافارو خلال المؤتمر الصحفي إن الحكام عادوا للتقنية خلال الـ4 جولات الماضية في 33 مناسبة، حيث لم يتغير القرار في 14 حالة، وتم تغيير القرار في 19 حالة بعد العودة لتقنية الفيديو.

إشادة بمستوى الحكم السعودي

وأشاد نافارو بالمستوى الجيد الذي حققه الحكام السعودين، مضيفًا أن الحكام يخضعون لتقييم دوري على كافة الأصعدة.

وتحدث تريساكو رئيس لجنة الحكام خلال المؤتمر الصحفي اليوم للجنة قائلًا عن حكم الفيديو في مباراة النصر والشباب: ” ممدوح الشهدان حكم تقنية الفيديو في لقاء الشباب والنصر، لن يُدير أي مباراة أخرى حتى يُصبح جاهزًا بشكل كامل”.

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