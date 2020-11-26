بعد السومة .. الهلال يُصارع النصر على ضم هالك

المواطن - محمد سمعه

سيتطلع الهلال لمنافسة جاره النصر، على ضم المهاجم البرازيلي العملاق جيفانيلدو فييرا دي سوزا المعروف باسم “هالك” لاعب فريق شنغهاي سيبيج الصيني، خلال الفترة المقبلة.

الهلال يقترب من السومة ويُفكر في الصفقة الثانية:

ووفقًا للتقارير الإخبارية فإن الهلال بعدما اقترب من حسم صفقة عمر السومة، بات يفكر في ضم النجم البرازيلي من الدوري الصيني، حيث أصبح قريبًا من مغادرة فريق شنغهاي بعد 4 مواسم ونصف قضاها مع الفريق الصيني.

وسيتنافس الهلال والنصر مع بورتو البرتغالي وزينيت سان بطرسبرج الروسي لضم هالك في يناير 2021 المقبل.

أبرز الأندية التي لعب لها هالك:

يذكر أن النجم البرازيلي سبق له اللعب في أندية طوكيو فيردي الياباني وبورتو وزينيت سان بطرسبرج، وانضم لفريق شنغهاي سيبيج في عام 2016.

وسبق لـ هالك أن مثّل المنتخب البرازيلي في أولمبياد لندن عام 2012، حيث احتل المنتخب البرازيلي وصافة الأولمبياد بعد الخسارة ضد المكسيك في المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة نادي النصر في نهائي كأس الملك بعد غد السبت في مباراة ستقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

شارك الخبر