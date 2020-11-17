بعد تقرير “المواطن” ..بدء تنفيذ إغلاق دوار عكاظ في جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

بدأت إدارة مرور منطقة جازان بالتعاون مع أمانة المنطقة اليوم تنفيذ خطة إغلاق دوار ميدان عكاظ بوسط مدينة جازان، والذي يربط بين طريق المطلع وطريق الكورنيش المؤدي إلى المنطقة المركزية؛ لفك الزحام والاختناقات المرورية التي تحدث كثيرًا بالدوار.

ورصدت عدسة “المواطن”، مساء اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ المراحل الأولى من خطة إغلاق ميدان عكاظ، حيث تم وضع حواجز خرسانية بالجهة الجنوبية للميدان، فيما سيتم لاحقًا إنشاء فتحات للدوار آمنة للقادمين من طريق المطلع، وذلك ضمن خطة إدارة مرور جازان لتطوير الدوار، بعد أن تم تأجيل إغلاق الدوار عدة أشهر بسبب جائحة كورونا بالمملكة.

يأتي ذلك بعد فترة من نشر “المواطن” تقارير تحت عناوين “مصادر المواطن…. إغلاق دوار عكاظ في جازان قريبًا”، و “تأكيدًا لخبر المواطن.. إغلاق دوار عكاظ بجازان”، والمتضمن قيام قسم السلامة بإدارة مرور جازان بعمل دراسة ومخطط لإغلاق دوار عكاظ وإنشاء فتحات دورانات آمنة للقادمين من طريق المطلع وطريق الكورنيش، وذلك ضمن خطة إدارة المرور لتطوير الدوار، ولفك الزحام والاختناقات المرورية التي تحدث كثيرًا وخصوصًا في أوقات الذروة.

وتعقيبًا على ما نشرته الصحيفة سابقًا، أكد العميد راشد الغامدي مدير إدارة مرور منطقة جازان السابق لـ“المواطن” قائلًا: “إن مخطط إغلاق دوار عكاظ وتحويله إلى دوران آمن تمت المطالبة به لتنفيذه”.

وأوضح الغامدي، أن الوضع طبيعي في ميدان عكاظ، ولكن لكون الجسر سابقًا كان على وشك فتح حركة السير عليه وتحسبًا للكثافة المتوقعة فقد تم التنسيق من قبل إدارة مرور المنطقة مع أمانة منطقة جازان لتحويل الميدان إلى دوران آمن لتحرير الحركة، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة معهم لمعالجة الوضع في أسرع وقت.

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