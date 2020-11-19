‎الرئيسية
أخبار 13 منطقة
المواطن - عسير
بلدية البرك تكثف أعمال تنظيف الشواطئ والحدائق

بلدية البرك تكثف أعمال تنظيف الشواطئ والحدائق

2020/11/19
الساعة 5:29 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
6
0
طباعة
بلدية البرك تكثف أعمال تنظيف الشواطئ والحدائق
المواطن- محمد الغبيشي- البرك

تواصل بلدية محافظة البرك تكثيف أعمال تنظيف الشواطئ والحدائق العامة والمسطحات الخضراء وتجميل البيئة وتحسينها.

جاء ذلك ضمن خطة عمل أعدتها مسبقًا لتحسين المشهد العام وتهيئة الوضع البيئي كجزء من أولويات البلدية في خدمة المجتمع.

بلدية البرك
وأكدت البلدية ممثلة بإدارة الخدمات أنها ركزت على تكثيف أعمال النظافة العامة والصيانة للشواطئ والمتنزهات ومختلف المواقع التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار بهدف توفير وتهيئة البيئة الملائمة التي ترتقي لتطلعات أهالي وزائري المحافظة.
06E4B4FA CD99 469A 97C4 9C6DF22A4AD7
وأشارت إلى تعقيم ألعاب الأطفال والجلسات بشكل مستمر، لافتةً الانتباه إلى أنها وضعت خطة لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بما يضمن سلامة مرتادي تلك الشواطئ والمتنزهات.
C97D3E8A 99E6 4C68 98D2 4052E1A97610
بدوره دعا رئيس بلدية محافظة البرك المهندس عبدالله الرياعي الأهالي والزوار والسائحين إلى التعاون مع البلدية من خلال الحرص على ترك الأماكن والمواقع والمنتزهات والشواطئ نظيفة والإسهام في نشر مفهوم الوعي البيئي للحفاظ على المكتسبات البيئية الطبيعية.
   8577B224 0157 4311 806B 57E0A9ECD3F8  CC3A86EC 5E17 44DB 88B8 29815062E304

شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :