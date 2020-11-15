بلدية بارق ترصد مخالفات صحية ووقائية وتغلق مركزًا تجاريًّا

المواطن - أحمد الشهري - بارق

رصدت بلدية محافظة بارق، ممثلة في قسم صحة البيئة، بعض المخالفات الصحية والوقائية وأغلقت مركز تجاري يعمل بلا ترخيص.

جاء ذلك من خلال جولات المراقبين الصحيين اليومية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة مراكز التسوق والمطاعم والمطابخ والبوفيهات في بارق والمراكز التابعة، حيث تم التأكد من تطبيق كافة الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد وكذا الاشتراطات الصحية للمحلات والعاملين بها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة ميدانية من قبل رئيس البلدية المهندس محمد مرزن الذي أكد على أهمية المراقبة المستمرة للمحلات المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الوقائية والصحية؛ حرصًا على صحة ما يقدم للمستهلك، وأشار إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، ومنوهًا أنه في حال وجود مخالفة الإبلاغ عبر 940، وسيتم مباشرة البلاغات فورًا.

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