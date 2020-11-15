بلدية وادي جازان تنفذ أعمال الصيانة والتأهيل

المواطن- جازان

نفذت بلدية وادي جازان ممثلة بإدارة الشؤون الفنية أعمال صيانة وتأهيل لبعض شوارع القرى التابعة لمركز وادي جازان.

وأوضح رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي أن الأعمال التي تقوم بها البلدية تأتي ضمن احتياجات الشوارع في بعض القرى المتأثرة من العوامل البيئية أو نتيجة سير المعدات الثقيلة، هذا إلى جانب أعمال الصيانة التي شملت الأرصفة المتهالكة.

وقال الألمعي أن تلك الأعمال تأتي ضمن مبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري.

وتهيب البلدية بالجميع عند وجود شكاوى أو ملاحظات في الخدمات البلدية التواصل عبر الرقم الموحد (940).

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