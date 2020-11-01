بماذا اتهم أسطورة الريدز صلاح بعد مباراة ليفربول ضد وست هام ؟

المواطن - محمد سمعه

وجه غراييم سونيس لاعب ليفربول الإنجليزي الأسبق، تهمة إلى محمد صلاح لاعب الريدز، وذلك بعد نهاية مباراة ليفربول ضد وست هام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بفوز ليفربول بهدفين لهدف.

وحصل صلاح على ركلة جزاء في مباراة ليفربول ووست هام، وذلك بعد سقوطه على الأرض عقب احتكاك مع اللاعب آرثر ماسواكو لاعب نادي وست هام.

هجوم شديد ضد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد وست هام

وتحدث سونيس لـ صحيفة ديلي ميل البريطانية قائلًا بأنه إذا كان حكم في الدوري الإنجليزي، فلن يمنح صلاح أي ركلات جزاء لأنه يُمثل للحصول عليها.

وأضاف سونيس بأن لاعب وست هام لم يلمس صلاح، لكن اللاعب المصري تحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء.

وأكد سونيس على أنه لا يخشى قول الحق حتى وإن كان أحد مشجعي فريق ليفربول.

صلاح وغوتا يقودان الريدز للفوز بلقاء ليفربول ضد وست هام

وكان ليفربول فاز على وست هام بثنائية لهدف، حيث أحرز محمد صلاح الهدف الأول للريدز بالدقيقة الثانية والأربعين من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب البرتغالي دييغو غوتا الهدف الثاني للريدز بالدقيقة السادسة والثمانين، أما وست هام فسجل هدفه الوحيد عبر اللاعب بابلو فورنالس.

يذكر أن مباراة ليفربول ضد وست هام أُقيمت على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول.

وفي سياق آخر، انتهت مباراة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي، بفوز فريق مانشستر سيتي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/ 2021.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الفريقين، بضغط هجومي من قبل لاعبي مانشستر سيتي، الذين سعوا لإحراز الهدف الأول في شباك فريق شيفيلد يونايتد.

ومع كثرة محاولات فريق مانشستر سيتي، نجح الظهير الأيمن للسيتي اللاعب كايل ووكر في إحراز الهدف الوحيد لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الثامنة والعشرين بطريقة جميلة.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، ظلت النتيجة على حالها وسط محاولات من فريق شيفيلد يونايتد لإحراز هدف التعادل، بينما لم ينجح فريق مانشستر سيتي في إحراز الهدف الثاني.

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