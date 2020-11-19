بماذا علّق متحدث النصر على تصريحات رئيس شركة الوسائل ؟

المواطن - محمد سمعه

علّق سعود الصرامي، المتحدث باسم النصر، على حديث محمد الخريجي رئيس شركة الوسائل مع برنامج “في المرمى” حول عقد استئجار العالمي لـ ملعب جامعة الملك سعود إضافة لكشفه كواليس حذف فيديو الترويج لـ ملعب العالمي الجديد.

رسالة الصرامي لجماهير العالمي:

وغرد الصرامي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “حوار محمد الخريجي لـ قناة العربية، كشف الكثير من تفاصيل عقد شركة الوسائل مع أصفر العاصمة وملعب مرسول بارك، ومدرج الشمس جاء الوقت لإنجاح العقد الاستثماري طويل الأمد، ودور جمهور العالمي كبير ومؤثر في تحقيق النجاح المطلوب بالحضور الدائم للملعب وعدم الاكتفاء بمتابعة المباراة فضائيًّا”.

وفي وقت سابق،نشرت مؤسسة “مرسول بارك” مقطع الفيديو الذي حُذف عن ملعب نادي النصر الجديد وهو ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وذلك بعد أن نجح العالمي في استئجاره لمدة 10 سنوات مقبلة من شركة الوسائل السعودية.

ووجهت المؤسسة رسالة لـ جماهير العالمي عبر حسابها في “تويتر”: “جماهير العالمي، اللي ما شاف الفيديو، يرجع يشوفه”.

حذف التغريدة أثار الجدل بين جماهير النصر:

وكان حذف التغريدة التي كان بها مقطع الفيديو عن ملعب العالمي الجديد أثار الجدل بين جماهير العالمي، حيث شهد مقطع الفيديو قبل حذفه مشاهدة وصلت إلى 4 ملايين مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة، ثم حُذف من جديد.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل علّق على الأمر قائلًا بأن الشركة المسؤولة لم تحذف التغريدة ومقطع الفيديو، ولكن الحذف جاء من تويتر فتم إرسال رسالة كشكوى للموقع لحل الأزمة.

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