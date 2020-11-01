بماذا علّق محمد نور بعد فوز الاتحاد ضد الأهلي ؟

المواطن - محمد سمعه

وجّه محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق، الإشادة للاعبي الفريق الكروي الأول بالعميد، وذلك بعد الفوز على الأهلي أمس السبت بثنائية نظيفة في الجولة الـ3 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

محمد نور يُهنئ جماهير الاتحاد

وقال محمد نور في مقطع فيديو متداول: “مبروك لجماهير الاتحاد الفوز، وهي صحيح مباراة بـ3 نقاط، والأهم أن الفري ققدم مباراة ممتازة، وإن شاء الله القادم أفضل”.

المريسل يُشيد بأداء نجوم الاتحاد

في وقت سابق، وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، إشادة لنجوم الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، وذلك بعد فوز الاتحاد ضد الأهلي بثنائية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “الاتحاد اليوم أعاد هيبة الدوري السعودي وليس هيبته فقط، أعترف أنني لم أتوقع فوزه، ولكنه كسب نفسه قبل كسبه لـ الأهلي، الأهم الآن الاستمرارية، وأحمد حجازي، بطل بكل ما تعنيه الكلمة وإضافة لـ الدوري السعودي، مبروك يامونديالي، هارد لك يا راقي”.

من جانب آخر، علّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج بـ6 كلمات، وذلك بعد نهاية مباراة الأهلي والاتحاد بفوز الأخير بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب وليد الفراج عبر حسابه في “تويتر” : “حمدًا لله على سلامتك يا كبير”.

وأضاف الفراج: “الوعد الليلة في الدوري مع وليد، الله يعين على جمال عارف”.

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