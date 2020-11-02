بناية تتحرك من مكانها بطريقة غير متوقعة!

المواطن - متابعة

فوجئ سكان مدينة شنجهاي الصينية، في أكتوبر الجاري، بتحرك بناية قديمة من مكان إلى آخر، بمشاركة عدد من العمال.

وبحسب ما نقلت “سي إن إن”، فإن هذا المبنى؛ وهو عبارة عن مدرسة ابتدائية يصل عمرها إلى 85 سنة، تم رفعها من الأساس، ثم جرى نقلها عبر تقنية جديدة تعرف بـ”آلة المشي”.

وحرصت السلطات على نقل هذه المدرسة من مكان إلى آخر، في إطار الحفاظ على التراث والمباني التاريخية عوض القيام بهدمها وتشييد مبنى آخر.

وأوضح المسؤول عن تنفيذ المشروع، لان ووجي، أن المهندسين وضعوا ما يقارب 200 دعامة متحركة تحت المبنى الذي يضم خمسة طوابق.

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