بهدف يتيم .. منتخب مصر يُسقط توجو ويتصدر مجموعته

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، في تحقيق فوز صعب- قبل قليل- على حساب منتخب توجو بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون.

الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وتوجو:

وخلال الشوط الأول، حاول لاعبو الفريق المصري، الضغط بكل قوة لإحراز هدف في الشوط الأول، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وحاول منتخب توجو إحراج الفريق المصري بإحراز الهدف الأول، ولكن تألق الحارس محمد الشناوي حارس مصر منع ذلك.

ولم يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للاعب المصري محمود حسن ترزيجيه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في ظل أداء باهت من فريق مصر.

الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر وتوجو:

وفي الشوط الثاني، من المباراة تحسن الأداء نسبيًّا حيث حاول الفريق المصري إحراز الهدف الأول، وسط هجوم متكرر من المهاجم مصطفى محمد واللاعب أحمد سيد زيزو.

وبالفعل، نجح منتخب مصر بعد معاناة في إحراز الهدف الوحيد في المباراة عبر محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك المصري برأسية متقنة في الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر المباراة.

ودفع المدرب حسام البدري مدرب الفريق المصري، باللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، وذلك لتنشيط الجانب الهجومي للفريق المصري.

وعاد الحكم وأثار الجدل بعدم احتساب ركلة جزاء للاعب رمضان صبحي في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة.

ولم يحدث أي جديد طوال المباراة، ليفوز الفريق المصري بهدف دون رد ويصل للنقطة رقم خمسة يتصدر بهم ترتيب المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد منتخب توجو عند نقطة واحدة بالمركز الرابع.

شارك الخبر