بوابة أبشر للتوظيف تبدأ القبول على وظائف الجوازات

المواطن - الرياض

بدأت بوابة أبشر للتوظيف اعتبارًا من اليوم الاثنين في استقبال طلبات شغل وظائف الجوازات التي أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات في وقت سابق.

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أعلنت في وقت سابق عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) رجال.

موعد التقديم على وظائف الجوازات

وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – توظيف) خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 16 / 3 / 1442هـ، حتى يوم الأحد الموافق 23 / 3 / 1442هـ.

طريق دخول أبشر للتوظيف والتسجيل على وظائف الجوازات

ويمكن التسجيل في وظائف الجوازات من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع أبشر التوظيف.

الانتقال إلى الوظائف النشطة.

اختيار وظائف المديرية العامة للجوازات.

اختيار التقديم على وظيفة جندي.

تعبئة الحقول المطلوبة بدقة.

إرسال الطلب مع التأكيد على أن إرسال الطلب لا يعني القبول في وظائف الجوازات.

شروط وظائف الجوازات:

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة لشغل وظائف الجوازات هي:

– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

شارك الخبر