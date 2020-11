بومبيو يؤكد على موقف الولايات المتحدة القوي بشأن الحريات الدينية

المواطن - ترجمة : عمر رافت

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، بالزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس في العالم، البطريرك المسكوني برثولوميو الأول، في إسطنبول في إطار رحلة قصيرة إلى تركيا، لم تتضمن أي اجتماعات مع مسؤولين أتراك.

وقام بومبيو بتغريد صور زيارته مع بارثولوميو، والتي وصلت خلال جولة قام بها المسؤول الأمريكي في أوروبا والشرق الأوسط متمثلة في سبع دول.

وحسبما أبرز موقع أحوال التركي، ليس من المقرر أن يلتقي الوزير الأمريكي مع أي مسؤول تركي خلال جولته التي ستأخذه أيضًا إلى فرنسا وجورجيا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية حتى 23 نوفمبر.

ورافق بومبيو وفد يضم زوجته سوزان بومبيو والسفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، كما زار وزير الخارجية الأمريكي كاتدرائية سان جورج في إسطنبول حيث أشعل شمعة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أكبر دبلوماسي أمريكي كان في تركيا للترويج لموقف الولايات المتحدة القوي بشأن الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم.

ودعا التقرير السنوي للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) وزارة الخارجية الأمريكية إلى إعادة تركيا إلى قائمة المراقبة الخاصة بسبب الانتهاكات الجسيمة للحريات الدينية، وفقًا للتقرير السنوي للجنة.

فيما قال بومبيو في رسالة على تويتر بعد لقائه مع برثلماوموس: “بصفتها زعيمًا للعالم الأرثوذكسي، تعد البطريركية المسكونية شريكًا رئيسيًا ونحن نواصل دعم الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم”.

Honored to meet with His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew I, and to visit the Patriarchal Church of St. George today. As leader of the Orthodox world, the Ecumenical Patriarchate is a key partner as we continue to champion religious freedom around the globe. pic.twitter.com/1u96nPZwgV

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 17, 2020