بومبيو يصل إلى السعودية

المواطن - الرياض

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى المملكة، مساء اليوم الأحد، بحسب ما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.

واختتم قادة دول مجموعة العشرين (G20) اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووجه خادم الحرمين الشكر في كلمته الختامية لكل من اليابان وإيطاليا على جهودهما في دعم المملكة لتحقيق أهدافها في عام رئاسة مجموعة العشرين.

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