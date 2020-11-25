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تأجيل الاختبارات وحضور الموظفين في جامعة الملك عبدالعزيز غدًا
بسبب الأحوال الجوية

تأجيل الاختبارات وحضور الموظفين في جامعة الملك عبدالعزيز غدًا

2020/11/25
الساعة 12:04 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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تأجيل الاختبارات وحضور الموظفين في جامعة الملك عبدالعزيز غدًا
المواطن - الرياض

قررت جامعة الملك عبدالعزيز تأجيل الاختبارات الحضورية التي كانت مقررة غدًا الخميس نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقال المركز الإعلامي في الجامعة إنه بناءً على توجيه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ونظراً لتقارير الأرصاد الجوية المبلغة بوجود حالة مطرية تمر بها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع تقرر تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها حضورياً غداً الخميس ٢٦ نوفمبر إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.

وأوضحت أنه تقرر كذلك عدم الحضور لمقرات العمل والمباني التعليمية في الجامعة ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء ٢٥ نوفمبر ويوم الخميس ٢٦ نوفمبر، مع استمرار وجود من يطلب عملهم ذلك، ومواصلة العمل عن بعد فيما يخص الأنشطة التعليمية وباقي الأعمال الجامعية.


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