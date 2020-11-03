تحديث السناب يكشف مشاهير الفلس

المواطن - الرياض

كشف تحديث السناب الجديد كذب وخداع العديد من مشاهير التواصل الاجتماعي الذين كانوا يزعمون أن لديهم ملايين المتابعين.

وأتاح تحديث السناب الجديد معرفة عدد الأشخاص المتابعين في السناب على طريقة موقع تويتر وبالتالي ظهرت الأرقام الحقيقية لمتابعي العديد من مشاهير التواصل.

تحديث السناب الجديد

ودشن المغردون وسمًا بعنوان مشاهير الفلس كشفوا فيه أكاذيب وخدع العديد من مدعي الشهرة الذين استغلوا فرصة عدم معرفة المتابعين في التحديثات السابقة ونشروا أرقامًا غير حقيقية عن متابعيهم.

وتسابق المغردون في الاطلاع على الأرقام الحقيقية لمتابعي عدد من المشاهير وقاموا بمشاركة هذه الأرقام عبر تويتر في محاولة لفضح المشاهير الذين زعموا أن شعبيتهم على مواقع التواصل طاغية.

وفي نفس الوقت بدأ عدد من مشاهير التواصل الحقيقيون في عرض أرقام متابعيهم على منصات التواصل المختلفة، مؤكدين أنه ليس لديهم ما يخفونه بشأن أعداد متابعيهم.

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