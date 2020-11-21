تحديد الموقف النهائي لـ بانيغا حول المشاركة ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حُسم مصير اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب الشباب، حول المشاركة ضد الأهلي بعد غد الاثنين بالجولة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان بانيغا، تعرض لإصابة قوية في مباراة الفتح في الجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شعر بـ آلام بعد الشد في العضلة الخلفية وشارك بوضع رباط ضغط على قدمه، قبل أن يطلب التغيير من المدرب البرتغالي بيدرو كايشينا في لقاء الفتح.

الإصابات تحاصر الشباب:

وأوضحت “الميدان الرياضي” أن إيفر بانيغا لن يشارك ضد الراقي بسبب استمرار معاناته من الإصابة.

كذلك سيغيب عن الشباب ضد الراقي اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز لمعاناته من الإصابة أيضًا.

الأهلي يعلن غياب 3 من لاعبيه عن مباراة الشباب:

وكان الأهلي أعلن – قبل قليل- عن إصابة 3 من نجوم الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة الشباب بعد غد الاثنين بالجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الراقي في بيان له عبر حسابه في “تويتر” أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة الحارس ياسر المسيليم ومحمد آل فتيل مدافع الفريق بتمزق عضلي، حيث سيغيب المسيليم لمدة 3 أسابيع، وسيغيب آل فتيل لمدة 10 أيام للعلاج والتأهيل.

وعانى اللاعب يزيد البكر من كسر في أصابع اليد، حيث سيغيب لمدة 3 أسابيع للعلاج والتأهيل.

وحقق الشباب، نتائج إيجابية ضد الراقي في شهر نوفمبر خلال مواجهات الفريقين في بطولة الدوري، حيث فاز الشباب في 3 مباريات من أصل 10 وفاز الراقي في مباراتين، وكان التعادل حاضرًا بينهما في خمس مواجهات.

وبعصر الاحتراف، تقابل الراقي ضد الشباب، في مباراتين بشهر نوفمبر حيث كانت الأولى بموسم 2013/ 2014 وفاز الشباب فيها بهدف نظيف، أما المواجهة الأخرى التي أُقيمت في نوفمبر 2015 شهدت تعادلًا إيجابيًّا بين الفريقين.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مباراة الأهلي والشباب، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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