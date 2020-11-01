تحديد هوية المسؤول عن التجمع بإحدى استراحات العقيق ومعاقبته وجميع من حضر

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الباحة تحديد هوية المسؤول عن التجمع بإحدى الاستراحات بمحافظة العقيق المخالف لأحكام لائحة الحد من التجمعات وتطبيق العقوبة بحقه وحق صاحب المنشأة وجميع من حضر.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد بن صالح طراد، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة العقيق دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد تم تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد السابع من العمر، وجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.

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