تحذير مهم من سعود الطبية للسعوديات

المواطن - الرياض

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى النساء والولادة من الأضرار الصحية الناتجة عن متلازمة تكيس المبايض والتي قد تُعرض المرأة للعديد من المشاكل الصحية منها: اضطرابات في الدورة الشهرية، تأخر في الحمل وزيادة مستوى السكر في الدم، إلى جانب زيادة هرمون الذكورة وما يترتب عليه بعض المضاعفات مثل : زيادة نمو الشعر وظهور حب الشباب.

وتطرقت المدينة إلى حدوث بعض المضاعفات النادرة بتكيس المبايض مثل: التواء المبيض، حيث تؤدي التكيسات المتضخمة إلى تحرك المبيض مما يزيد من فرصة التوائه ويصاحبه ألم مفاجئ وحاد في الحوض وغثيان وقئ بالإضافة إلى تمزق كيس المبيض الذي يمكن أن يتسبب بحدوث نزيف داخلي –لا قدر الله- وكلما كان حجم التكيسات أكبر زادت مخاطر التمزق.

وأشارت المدينة إلى ارتباط داء السمنة بمتلازمة المبيض المتعدد التكيسات، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم المضاعفات الناجمة عن الاضطراب.

وأكدت المدينة بأنه لا يوجد سبب معين للحد من انتشار التكيس، ولكن تنصح الذين يعانون من تكيس المبايض بالغذاء الصحي والتمارين الرياضية لإنقاص الوزن مما يؤدي إلى تحسن الحالة الصحية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إجراء الفحوصات المنتظمة على منطقة الحوض للمساعدة على اكتشاف أي خلل، والمبادرة لزيارة الطبيب عند حدوث أي تغيرات في الدورة الشهرية والحرص على الكشف المبكر للأورام.

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