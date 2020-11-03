‎الرئيسية
جديد الأخبار
تحذير مهم من سعود الطبية للسعوديات

تحذير مهم من سعود الطبية للسعوديات

2020/11/03
الساعة 12:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
101
0
طباعة
تحذير مهم من سعود الطبية للسعوديات سعود الطبية
المواطن - الرياض

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى النساء والولادة من الأضرار الصحية الناتجة عن متلازمة تكيس المبايض والتي قد تُعرض المرأة للعديد من المشاكل الصحية منها: اضطرابات في الدورة الشهرية، تأخر في الحمل وزيادة مستوى السكر في الدم، إلى جانب زيادة هرمون الذكورة وما يترتب عليه بعض المضاعفات مثل : زيادة نمو الشعر وظهور حب الشباب.

وتطرقت المدينة إلى حدوث بعض المضاعفات النادرة بتكيس المبايض مثل: التواء المبيض، حيث تؤدي التكيسات المتضخمة إلى تحرك المبيض مما يزيد من فرصة التوائه ويصاحبه ألم مفاجئ وحاد في الحوض وغثيان وقئ بالإضافة إلى تمزق كيس المبيض الذي يمكن أن يتسبب بحدوث نزيف داخلي –لا قدر الله- وكلما كان حجم التكيسات أكبر زادت مخاطر التمزق.

وأشارت المدينة إلى ارتباط داء السمنة بمتلازمة المبيض المتعدد التكيسات، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم المضاعفات الناجمة عن الاضطراب.

وأكدت المدينة بأنه لا يوجد سبب معين للحد من انتشار التكيس، ولكن تنصح الذين يعانون من تكيس المبايض بالغذاء الصحي والتمارين الرياضية لإنقاص الوزن مما يؤدي إلى تحسن الحالة الصحية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إجراء الفحوصات المنتظمة على منطقة الحوض للمساعدة على اكتشاف أي خلل، والمبادرة لزيارة الطبيب عند حدوث أي تغيرات في الدورة الشهرية والحرص على الكشف المبكر للأورام.


ذات صلة :
  • كاد يدهس شرطياً.. القبض على الطفل نجل القاضي بمصر
    •
  • 116528 إجمالي حالات الإصابة بـ كورونا في سلطنة عمان
    •
  • الأرصاد تتوقع حالة مطرية على عدة مناطق نهاية الأسبوع
    •
  • فيديو.. الزعاق يرصد عبور محطة الفضاء لقرص الشمس من البدائع
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :