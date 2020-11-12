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تحقيقات في حادثة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي
لم يصب أحد في الحادث

تحقيقات في حادثة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي

2020/11/12
الساعة 12:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تحقيقات في حادثة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أفادت تقارير صحفية عن إطلاق عدة أعيرة نارية على السفارة السعودية في لاهاي بهولندا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مطلق النار فر من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، مؤكدة على أنه لم يصب أحد في الهجوم، وقامت الشرطة الهولندية بتأمين الشارع خارج السفارة منذ الحادث الذي وقع في السادسة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

إطلاق نار على سفارة السعودية في لاهاي (1)

وتابعت الصحيفة: أمكن لمراسلنا رؤية ثقوب الرصاص عبر النوافذ الأمامية للمبنى، وقد تحفظ الضباط على عشرات من أغلفة الطلقات النارية على الأرض في الخارج، مضيفة أن الدافع وراء إطلاق النار غير واضح بعد، ولا تزال الشرطة تحقق مع الشهود.

إطلاق نار على سفارة السعودية في لاهاي 2


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