تحويل الفيديو الى mp3 اون لاين

قد يعجب شخص بنغمة محددة أو نشيد محدد ويريد في جعله رنة على هاتفه، لذلك يبحث عن تحويل الفيديو الى mp3 اون لاين، حيث أن المساحة على الهاتف تعتبر محدودة وصغيرة.

مواقع تستخدم في تحويل الفيديو إلى Mp3 أون لاين

يتواجد مواقع كثيرة على شبكة الإنترنت تساعد على تحويل الفيديو الى mp3 اون لاين، ومن بين هذه المواقع موقع Online Video Converter.

يتميز هذا الموقع أنه يساعد المستخدم على تحويل النغمات الموجودة على الكمبيوتر إلى نغمات للآيفون، أو تحويل الفيديوهات إلى ملفات صوت بصيغات متنوعة.

يوفر هذا الموقع العديد من الصيغ التي تتمكن من استخدامها على الهواتف الذكية الأندرويد والأبل، وأي إن كان نوع الهاتف يسمح هذا الموقع باستخدام الصيغة المناسبة.

تحويل الفيديو إلى Mp3 أون لاين من اليوتيوب

بما أن موقع اليوتيوب من أكبر المواقع المستخدمة على الإنترنت في عرض الفيديوهات المتنوعة، يصبح من الممكن الإعجاب بفيديوهات محددة، ويريد المستخدم تنزيلها والأفضل أن تكون مساحتها قليلة.

إذا كانت المساحة المتواجدة على الجهاز قليلة، أفضل طريق لتنزيلها على الهاتف هو تحويلها إلى ملف صوتي mp3.

من أشهر البرامج التي تساعد في تحويل الفيديو الى mp3 اون لاين على موقع اليوتيوب هو برنامج Flv To Converter.

يعمل هذا البرنامج على تحويل فيديوهات اليوتيوب إلى ملفات صوت حجمها صغير وصيغتها تتناسب مع أي جهاز، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه الفيديوهات والاستمتاع بها.

برنامج تحويل الفيديو الى mp3 اون لاين عن طريق متاجر التطبيقات الإلكترونية

يعتبر هذا البرنامج متوفر على برنامج المتجر في الهواتف الذكية وهو Video Mp3 Converter، ويعتبر من البرامج الدقيقة في التنزيل، وجيد لكافة أنظمة التشغيل على الهواتف الذكية، وهو تطبيق مجاني.

يمتاز هذا البرنامج عن غيره من البرامج أنه سهل الاستعمال ولا يوجد به تعقيدات، وسريع في تحويل الملفات ويوفر الوقت، وهذا البرنامج يعمل على الويندوز، ويمكن استخدامه على الكمبيوتر.

يمتاز هذا البرنامج بأنه يحتوي على عدد هائل من الصيغات التي توفر التحويل من صيغة إلى أي صيغة أخرى بكل سهولة.

يمكن التعديل عليه، حيث إذا كان هناك مشكلة في ملف الصوت يمكن معالجتها، وبالتالي يعتبر الملف جيد فيظهر براعة العمل.

برامج تحويل الفيديو الى mp3 اون لاين على أجهزة الكمبيوتر

برنامج Vitom، ويعتبر من البرامج المتميزة في تحويل الفيديو الى mp3 اون لاين، حيث يتميز ببساطته في التشغيل إلى جانب مساحته الصغيرة، وهو عبارة عن أيقونة للتحميل وأيقونة للتعريف البرنامج.

يمتاز هذا البرنامج أنه سهل الاستخدام إلى جانب أنه يمكن استخدامه على أي نظام تشغيل.

هذا البرنامج عالي الدقة بالرغم من سرعته في تخريج الملفات إلى ملفات صوت بصيغ متنوعة ليمكن تشغيل الصوت بأي صيغة، حيث يحتوي على واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

كيفية تحويل الفيديو إلى Mp3 أون لاين من خلال برنامج VLC

من خلال موقع المواطن نوضح كيفية تحويل الفيديو الى mp3 اون لاين من خلال برنامج VLC

في البداية تقوم بفتح البرنامج، ثم تضغط على قائمة ميديا، ثم تقوم باختيار Convert، Save.

تقوم بالنقر على زر Addjj حتى تبحث عن الفيديو الذي ترغب في تحويله، ثم تقوم بالضغط على Convert، Save.

تقوم باختيار مكان التخزين للملف الجديد المحول من خلال النقر على Browse في النافذة Convert Window ثم تقوم باختيار Save، ثم تضغط على تعديل الملف الشخصي وتختار صيغة WAV في تبويب التغليف.

تقوم باختيار صيغة Mp3، معدل البت، وعدد القنوات، معدل العينة، وكل هذا تحت تبويب Audio Codec، ثم تقوم بالضغط على Save.

تقوم بالضغط على ابدأ لتبدأ عملية التحويل، ويظهر لك مؤقت عد تنازلي على الواجهة، وعند الانتهاء يصبح الملف جاهز في المكان الذي قمت باختياره للحفظ.

طريقة تحويل الفيديو الى mp3 اون لاين على اليوتيوب

في البداية تقوم بنسخ رابط الفيديو الذي ترغب في تحويله إلى ملف صوتي، ثم تقوم بفتح أي موقع من المواقع التي تقوم بتنزيل فيديوهات اليوتيوب.

يجب القيام بلصق رابط الفيديو في الخانة التي يخصصها موقع التنزيل، ثم تضغط على تحميل وتختار صيغة mp3 حتى ينزل على ملف صوتي.

أفضل البرامج المجانية للتحويل بين الصيغ لسنة 2020

برنامج Freemake Video Converter: من البرامج السهل استخدامها على الكمبيوتر والهاتف، ويمكن للمبتدئين استخدامه بدون مواجهة أي مشكلة.

تتمكن من خلاله إضافة الفيديو من واجهة البرنامج، أو من خلال اختياره من جهاز الكمبيوتر الخاص، وتتمكن من ترجمة الأفلام الأجنبية من على الإنترنت بحجم وخط مناسب.

يتمكن هذا البرنامج من تحويل الملفات الصوتية إلى عرض شرائح، مع إضافة مؤثرات وخلفيات وموسيقى مناسبة، ويمكن استخدام خاصية السحب والإدراج الملفات المراد تحويلها على الجهاز.

برنامج Any Video Converter Free: هو برنامج مجاني يقوم بتحويل الأفلام إلى كافة الصيغ بجودة عالية، ويمتاز بسهولة استخدامه وسرعة التنفيذ.

يمكن من خلاله تحويل أي مقطع فيديو إلى أي صيغة وبأي امتداد، وتتمكن من حفظ الصوت على الكمبيوتر أو الهاتف أو الآيفون.

أهم ما يميز هذا البرنامج فصل الصوت عن الفيديو وتخزينها على الجهاز بأي صيغة، مع تحديد الجودة المرغوب فيها وتحديد أبعاد شاشة الفيديو، ويتيح البرنامج المشاهدة أثناء عملية التحويل.

برنامج Hand Brake: هو برنامج مجاني يمتاز بسهولة التشغيل، وواجهة رئيسية كبيرة تشمل الكثير من الأدوات التي تساعد في التحويل، ويمكن استخدام خاصية السحب والإفلات للحصول على الفيديو.

يمكن من خلاله إضافة ترجمة للفيديوهات، ويمكن التحكم في مقطع الفيديو في مدى مخرج الصوت، ويمكن قص أجزاء من الفيديو حتى يصبح مستقل.

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