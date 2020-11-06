تدريب وتوظيف الكوادر الهندسية الوطنية في مشاريع شركة أمالا

المواطن - واس

وقعت الهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تفاهم مع شركة أمالا؛ لتدريب وتوظيف الكوادر الهندسية الوطنية، والاستعانة بخدمات المكاتب والشركات الهندسية السعودية في مشاريع أمالا، وتشغيل المعتمدين مهنياً من قبل الهيئة السعودية للمهندسين في مشاريعها.

ووقّع الاتفاقية عن الهيئة أمينها العام المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، في حين مثّل الشركة رئيسها التنفيذي نيكولاس نايبلز.

وأكد الشمري عقب توقيع الاتفاقية أن الهيئة تواصل مساعيها في مد جسور التعاون مع مختلف منشآت القطاع الخاص، لاسيما ذات الإسهام في رفع قدرات الكوادر الوطنية من خلال التدريب والتوظيف، مضيفاً أن الاتفاقية ترتكز على دور الهيئة في التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين والفنيين وحتى المكاتب والشركات الهندسية.

ولفت أمين عام الهيئة الانتباه إلى الهدف من توقيع المذكرة، حيث أنها من المنتظر دعمها للكوادر الهندسية السعودية بالبرامج التدريبية التي تؤهلهم بالخبرات والتقنيات الهندسية الحديثة، الأمر الذي سيؤهلهم لخوض غمار العمل والإسهام في بناء المشاريع الوطنية العملاقة، مشيراً إلى المشروعات الكبرى المعتمدة على التأهيل والاعتماد المهني الذي تقدمه الهيئة في تشغيل المهنيين في مختلف القطاعات التابعة لهم.

وأكد أن الهيئة السعودية للمهندسين تعمل على ترسيخ دورها المهني والوطني لتجويد الممارسات الهندسية والفنية لأعضائها بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وبذل الجهود كافة لتسهيل توطين القطاع الهندسي وتدعيم قدرات كوادره الوطنية، وترسيخها في سوق العمل.

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