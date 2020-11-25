تراؤف حفر الباطن تُحقق المركز الأول في جائزة التميز

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

حصدت أندية جمعية تراؤف لرعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن على المركز الأول بجائزة التميز في العمل الخيري على مستوى جمعيات المملكة.

وتسعى أندية تراؤف للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تنمية المجتمع وتحقيق التفوق العلمي للأيتام واليتيمات بمساعدتهم في الوفاء بمتطلباتهم الدراسية، وتقديم برامج تربوية وتنموية تلبي الاحتياجات الوجدانية والعاطفية للأيتام وتثري السلوك القويم في نفوسهم وتدربهم وتصقل مواهبهم وتؤهلهم لسوق العمل.

يذكر أن جائزة التميز في العمل الخيري تعد أول جائزة متخصصة في التميز المؤسسي في قطاع العمل الخيري، بهدف خدمة العمل الخيري وتطويره والتوعية بأهمية التميز فيه باعتباره قطاعًا مكملًا للقطاعين الحكومي والخاص وهي إحدى مبادرات شركة تأهيل التميز.

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