تراجع ثقة المستهلك في تركيا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تراجعت ثقة المستهلك في تركيا هذا الشهر مع تدهور التوقعات المالية للأسر وانهيار الاقتصاد التركي.

وقال معهد الإحصاء التركي على موقعه على الإنترنت: إن الثقة تراجعت إلى 80.1 نقطة في نوفمبر من 81.9 نقطة في أكتوبر، وكان قد بلغ 81.3 نقطة في نوفمبر من العام الماضي.

وتواجه تركيا موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا ، مما دفع الحكومة إلى فرض قيود أكثر صرامة على ساعات عمل الأعمال وتنقل السكان.

في غضون ذلك، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة استجابة لانخفاض قيمة الليرة ؛ مما جعل الاقتراض أكثر تكلفة.

تراجع ثقة الأسر:

وقال المعهد الإحصائي: إن ثقة الأسر في وضعها المالي مقارنة بالأشهر الـ12 الماضية تراجعت إلى 66.6 نقطة من 69.4 نقطة في أكتوبر.

وانخفضت التوقعات بشأن الوضع الاقتصادي العام خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 78.7 نقطة في نوفمبر من 81.4 نقطة في الشهر السابق.

وقال المعهد: إن مقياس الإنفاق على السلع المعمرة انخفض أيضًا.

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