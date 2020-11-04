ترامب: الانتخابات الأمريكية 2020 مزورة وستحددها المحكمة العليا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وجه الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، اتهامًا بارتكاب تزوير في الانتخابات الأمريكية الرئاسية 2020 ، فيما أعلن فوزه دون النتائج لدعم ذلك.

وقال الرئيس في كلمة من البيت الأبيض: هذا خداع للرأي العام الأمريكي، وهو أمر محرج لبلدنا، متابعًا: كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات الأمريكية، بصراحة، لقد فزنا في هذه الانتخابات.

ومع ذلك، لم يفز الرئيس بإعادة انتخابه حتى الآن، ولا تزال الولايات المتأرجحة الرئيسية مثل ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن لم تعلن نتائجها بعد.

وتعهد الرئيس بمحاربة نتائج الانتخابات الأمريكية في المحكمة العليا، مضيفًا: سوف نذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية،نريد أن تتوقف جميع عمليات التصويت.

ويواصل مسؤولو الانتخابات في الولايات المتأرجحة الرئيسية عد الأصوات الصحيحة، مع تكهنات بأن هذه العملية قد تستمر لأيام.

الانتخابات الأمريكية 2020

ويُذكر أن بايدن قد قال تعليقًا على فوزه في ويلمنجتون بولاية ديلاوير: لن ينتهي الأمر حتى يتم احتساب كل صوت، ولكن غرد ترامب على الفور غاضبًا: نحن مستيقظون، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، لن ندعهم يفعلوا ذلك أبدا، لا يمكن التصويت بعد إقفال صناديق الاقتراع.

ويأمل ترامب، 74 عامًا، الآن في الفوز بولاية ثانية بعد أربع سنوات مضطربة انتعش فيها اقتصاد البلاد ثم انهار وسط جائحة فيروس كورونا.

وفشل بايدن في توجيه ضربة قاضية بالفوز في الولايات الرئيسية التي مهدت طريقًا واضحًا للرئاسة، وفي المقابل، فاز ترامب بولاية فلوريدا في وقت مبكر، وتضاءل فوز بايدن بشكل مفاجئ في الولايات الحمراء مما ترك الانتخابات على حافة الهاوية.

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