ترامب: ربحت الانتخابات بفارق كبير

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه حقق فوزًا كبيرًا في الانتخابات الأمريكية أمام منافسه جو بايدن.

وتابع ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: لقد ربحت هذه الانتخابات بفارق كبير.

ولا تزال ولايات أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا تشكل ساحة معركة انتخابية بين المرشح الديمقراطي جو بايدين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية.

وعلى الرغم من عدم انتهاء الفرز في أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا، وهي ولايات حاسمة في السباق إلى البيت الأبيض، لا يزال المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم فيها جميعًا.

ويتقدم بايدن في ولاية بنسلفانيا، التي لها 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، بفارق 28 ألفًا و833 صوتًا، أي بنسبة 0.5 بالمائة، وذلك بعد فرز 96 بالمائة من أصوات الناخبين.

وفي ولاية جورجيا، ولها 16 صوتًا في المجمع الانتخابي، لا يزال بايدن متفوقًا على ترامب بفارق 7 آلاف و248 صوتًا، وهو ما يعادل 0.1 بالمائة، وذلك بعد الانتهاء من فرز 99 بالمائة من أصوات المقترعين.

وحقق الرئيس ترامب حتى الآن 214 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد فوزه بـ23 ولاية، في حين أن لدى بايدن 264 صوتًا في المجمع الانتخابي، بعد فوزه أيضًا بـ23 ولاية، ويحتاج إلى 6 أصوات ليحسم المنافسة.

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