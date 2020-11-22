ترامب في فعالية كوكب الأرض: استثمرنا أكثر من 38 مليار دولار في مشروعات المياه

المواطن - الرياض
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده استثمرت أكثر من 38 مليار دولار في البنية التحتية للمياه، بما في ذلك ملايين الدولارات لمنع تعرض الأطفال للرصاص في مياه الشرب.
#عاجل_السعودية | كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن حماية كوكب الأرض، ضمن فعاليات #قمة_العشرين.#مجموعة_العشرين_في_السعودية#G20SaudiArabia#G20 pic.twitter.com/3CP3MZRcmP
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 22, 2020
وقال ترامب في كلمته أمام فعالية حماية كوكب الأرض المصاحبة لقمة العشرين في الرياض إنه “على مدى الأربع سنوات الماضية، قطعنا خطوات مذهلة لضمان أن تكون الولايات المتحدة من بين أنظف هواء وأنظف مياه على هذا الكوكب”.