ترامب يتقدم على بايدن في جورجيا بـ 12 ألف صوت

المواطن - متابعة

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتقدم على منافسه الديمقراطي في الرئاسة جو بايدن بـ 12,764 صوتا، بعد فرز 99% من الأصوات في ولاية جورجيا.

ولا تزال اللجنة الانتخابية في ولاية جورجيا تفرز حوالي 47 ألف بطاقة اقتراع.

ويحتاج بايدن إلى حوالي 30 ألف صوت للفوز في الولاية، حيث ستكون النتيجة الأكثر حسمًا بغض النظر عمن سيأخذها.

وأكدت اللجنة الانتخابية في ولاية جورجيا، أن بعض المقاطعات لا تزال تفرز الأصوات.

ولفتت إلى أن الأمور التكنولوجية أحيانًا معقدة، كما واجهوا بعض المشاكل التقنية بسبب ذلك.

وأعلن مركز إديسون في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على 49,6 % من أصوات ولاية جورجيا مقابل 49,1 لمنافسه جو بايدن بعد فرز 95% من عدد الأصوات.

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

وتمنح كل ولاية عددًا محددًا من كبار الناخبين، إلا أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يكفيه الحصول على أقل تلك الولايات أصواتًا – نيفادا – ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن، حصل جو بايدن على 264 ناخبًا، ودونالد ترامب 214.

ويفترض أن يحصل المرشح على 270 صوتًا لدخول البيت الأبيض، مما يعني أن جو بايدن يفصله فقط 6 أصوات عن الوصول لنهاية السباق.

ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يحقق أي ديمقراطي فوزًا منذ عقود في هذه الولاية ونتيجة التصويت لا شك فيها.

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