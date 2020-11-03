ترامب يتوقع فوزاً رائعاً في آخر تجمع من حملته الانتخابية

المواطن - متابعة
توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الاثنين الثلاثاء “فوزاً رائعاً جديدا”، في آخر تجمع من حملته الانتخابية عقده في غراند رابيدز بولاية ميشيغن، قبل بضع ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.
وقال ترامب مخاطباً حشداً غفيراً من الأنصار “غدا سنصنع التاريخ مرة جديدة”، ساخراً من خصمه الديمقراطي جو بايدن.
وكان ترامب ختم حملته في انتخابات 2016 أيضا في غراند رابيدز قبل أن يفوز على هيلاري كلينتون، وقال مساء الاثنين قبيل وصوله إلى ميشيغن “سنقوم بالأمر ذاته”.
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