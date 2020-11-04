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ترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت لصالحي في بنسلفانيا
قال: إنه يتم إقحام أصوات لبايدن في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغن

ترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت لصالحي في بنسلفانيا

2020/11/04
الساعة 9:01 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت لصالحي في بنسلفانيا
المواطن - متابعة
العناوين الفرعية إخفاء
1 طموحات ترامب:
2 الانتخاب بالبريد:

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهات لم يسمها بأنها تحاول إخفاء 500 ألف صوت لصالحه في ولاية بنسلفانيا.

وأضاف ترامب أنه يتم إقحام أصوات لصالح منافسه جو بايدن في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغن.

طموحات ترامب:

ويأمل ترامب، 74 عامًا، الآن في الفوز بولاية ثانية بعد أربع سنوات مضطربة انتعش فيها اقتصاد البلاد ثم انهار وسط جائحة فيروس كورونا.

ترامب وبايدن

وفشل بايدن في توجيه ضربة قاضية بالفوز في الولايات الرئيسية التي مهدت طريقًا واضحًا للرئاسة، وفي المقابل، فاز ترامب بولاية فلوريدا في وقت مبكر، وتضاءل فوز بايدن بشكل مفاجئ في الولايات الحمراء مما ترك الانتخابات على حافة الهاوية.

الانتخاب بالبريد:

وأجريت الانتخابات الأمريكية أمس الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيره بايدن، حيث بدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا بالانتخابات، في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

متى نتائج الانتخابات الأمريكية

وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيًّا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميًّا، الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المائة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقمًا قياسيًّا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

ومن ناحية أخرى، اكتملت عملية فتح مراكز الاقتراع في مختلف الولايات الأمريكية في الانتخابات الأمريكية باستثناء ولاية أوريغون الغربية.

وتعتبر ولاية أوريغون الولاية الوحيدة التي لا تعتمد التصويت المباشر، بل التصويت عبر البريد.

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