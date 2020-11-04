ترامب يصف الانتخابات بأنها عملية احتيال رغم إعلانه الفوز

المواطن - متابعة

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك عمليات تزوير في نتائج الانتخابات الرئاسية وسيذهب إلى المحكمة العليا.

ووصف ترامب في خطاب له من البيت الأبيض، الانتخابات بأنها عملية احتيال رغم إعلانه الفوز، حيث قال: سنفوز بها.. بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل.

وأجريت الانتخابات الأمريكية أمس الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيره بايدن، حيث بدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا بالانتخابات، في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيًّا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميًّا، الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المائة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقمًا قياسيًّا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

ومن ناحية أخرى، اكتملت عملية فتح مراكز الاقتراع في مختلف الولايات الأمريكية في الانتخابات الأمريكية باستثناء ولاية أوريغون الغربية.

وتعتبر ولاية أوريغون الولاية الوحيدة التي لا تعتمد التصويت المباشر، بل التصويت عبر البريد.

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