ترامب يعد بالفوز وبايدن يدعوه لحزم حقائبه والرحيل

المواطن - متابعة

ندد دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عشية الانتخابات الرئاسية، باستطلاعات الرأي “المزورة”، فيما دعا جو بايدن الرئيس الأمريكي إلى “حزم حقائبه”.

وقال أمام أنصاره في فايتفيل في ولاية كارولاينا الشمالية في أول تجمع من خمسة يشارك فيها في اليوم الأخير من الحملة: “غدًا، سنفوز بأربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض”.

كما عبر الرئيس الأمريكي عن رفضه “بعض نتائج استطلاعات الرأي المضللة والمزورة”، التي تتوقع فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

من جهته، اعتبر المرشح بايدن خلال تجمع في أوهايو، عشية الانتخابات، أن الولايات المتحدة “اكتفت بما شهدته من فوضى” خلال رئاسة ترامب، بحسب “سكاي نيوز”.

وقال بايدن: “شبعنا من الفوضى. شبعنا من التغريدات، من الغضب، من الكراهية، من الفشل وانعدام المسؤولية”.

وأضاف قائلًا: “حان الوقت ليحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود إلى منزله”.

وتظهر مختلف الاستطلاعات التي أجريت حتى الآن في عدد من الولايات تقدم بايدن على ترامب، لكن هذه الاستطلاعات أخفقت في أكثر من مرة في معرفة هوية رئيس البيت الأبيض.

وقد كشف فوز ترامب المفاجئ على كلينتون في انتخابات عام 2016، مأزقًا تواجهه استطلاعات الرأي التي فشلت في التنبؤ بالفائز.

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