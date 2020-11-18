ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني بسبب تصويت الموتى

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أنه أقال مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس.

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، “التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 تفتقد للدقة بشكل كبير”.

وأضاف: “كان هناك تزوير واسع النطاق ومخالفات، بما في ذلك تصويت الموتى، وعدم السماح لمراقبي الانتخابات بالدخول إلى مواقع الاقتراع، وخلل في آلات التصويت التي غيرت الأصوات من ترامب إلى بايدن، والتصويت المتأخر، وغير ذلك الكثير”.

وتابع: “لذلك تم إنهاء عمل كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية بأثر فوري”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت قبل أيام إلى أن ترامب يفكر في إقالة كريبس الذي كان رفض تهما بالتزوير تشكك في فوز بايدن.

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