ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد فوز الشباب على النصر

المواطن - مروة نبيل

اختُتمت منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الأحد، بمباراة الشباب ضد النصر التي انتهت بفوز الليوث بثنائية.

الشباب ضد النصر:

ولعب الشباب ضد النصر اليوم على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الليوث في تحقيق فوز قاتل بنتيجة 2/ 1؛ ليخطف ثلاث نقاط غالية.

وكان الشوط الأول من مباراة الشباب ضد النصر قد انتهى بدون أهداف، وسجل أحمد شراحيلي هدفًا برأسية عند الدقيقة 55، وتعادل أيمن يحيى بعد 6 دقائق، وتمكن بانيغا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 97، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مباراة الشباب ضد النصر اليوم كالتالي؛ الفتح في الصدارة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الهلال، الفيصلي والليوث، ثم الاتفاق بـ6 نقاط، متساويًا مع القادسية والأهلي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثامن برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الرائد، أبها والتعاون، فيما يملك الوحدة والباطن 3 نقاط، ليتواجدا في المركزين الـ12 والـ13.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون رصيد، كما هو الحالي مع ضمك والعين.

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