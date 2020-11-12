تردد قناة صوت العرب

الكثير يسأل عن تردد قناة صوت العرب سواء على الفضائية المرئية أو الفضاية الإذاعية من أجل استقبالها ووضعها ضمن قائمة قنوات الرسيفر من أجل الاستمتاع بها وما يعرض عليها من محتويات في أي وقت ممكن.

قناة صوت العرب الفضائية

أوضح موقع المواطن أن قناة صوت العرب الفضائية قناة تتميز باختلاف محتواها على مدار أربعة وعشرون ساعة حيث أنها تقوم بعرض المسلسلات والبرامج والأفلام بالإضافة إلى الأخبار السياسية والاجتماعية وهذا ما جعل الكثير من الشعوب العربية يتابعها وتكسب نسب مشاهدة عالية.

لم يتوقف الأمر على الأفلام والبرامج والمسلسلات بجميع انواعها القديم منها والحديث ولكنها تعرض الأغاني البدوية بجانب الحفلات الغنائية والفيديو كليب لكبار الفنانين مثل هاني شاكر وأنغام وأصالة وغيرهم وهذا جعل القناة تفضل من قبل الكثير حيث يحب البعض التعرف على الحضارة البدوية ومقارنتها مع غيرها من الحضارات الأخرى.

الهدف من إنشاء قناة صوت العرب

الهدف من إطلاق هذه القناة هو الحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية التي يتمسك بها الشعب المصري والعربي ككل حيث نلاحظ ان القناة تسعى إلى إلغاء وقطع أي مشهد تمثيلي غير لائق أو لفظ خادش للحياء مراعاة إلى أن هناك اطفال يتابعون هذه القناة مع أسرهم.

من احد اهداف هذه القناة هو توفير محتوى مجاني لا يحتاج إلى أي رسوم أو إدخال إي أرقام للتخلص من التشفير بل هي قناة تعرض محتواها بكل حرية على مدار ساعات لايوم بالكامل.

كما أن آخر ما توصلت له القناة من تحقيق لأهدافها هو وجود لها قناة على تطبيق اليوتيوب يعرض ما تقوم به القناة من عروض على الشاشة التلفزيونية بإمكان المستخدم والمشاهد أن يراها مرة أخرى أو يراها في حالة عدم تمكنه من رؤيتها على التلفاز.

البرامج التي تقدم على قناة صوت العرب

يريد الكثير التعرف على تردد قناة صوت العرب من أجل متابعة البرامج الآتية:

برنامج اسمعني بقلبك.

برنامج صوت مهم.

برنامج رد اعتبار.

برنامج ملعب مصر.

برنامج القبطان.

برنامج طلال والناس.

برنامج بانوراما.

برنامج بدون مقدمات

برنامج حديث الناس.

برنامج كلام من نور.

برنامج ستين دقيقة.

برنامج حكاية كورة.

اهم المسلسلات التي تعرضها قناة صوت العرب

مسلس الكبير أوي.

مسلسل مولانا العاشق.

مسلسل بكيزة وزغلول.

المسلسل الهندي حبيب دائمًا.

المسلسل الهندي من النظرة الثانية.

ما هو تردد قناة صوت العرب الفضائية

يمكننا استقبال قناة صوت العرب الفضائية على تردد 12562.

على القمر الصناعي نايل سات.

باستقطاب عمودي.

ومعدل ترميز 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة صوت العرب الإذاعية

من يريد متبعة قناة صوت العرب بشكل إذاعي على الراديو فيجب ضبط التردد على 106.3 fm بشرط تواجده بداخل جمهورية مصر العربية.

المحتوى الذي يعرض على قناة صوت العرب الإذاعية

بمجرد إدخال تردد قناة صوت العرب الإذاعي فإننا نستمع إلى أقوى البرامج والأغاني التي تحي ذكري انتصارات اكتوبر لعامها السابع والأربعون حيث نسمع الآتي بشكل يومي:

برنامج قالوا عن اكتوبر.

أكتوبر وأنا.

أسماء في الأخبار.

بتوقيعي.

صورة.

جوابات للأبطال.

من سجلات العسكرية المصرية.

رجال صدقوا.

حواديت على هامش النصر.

وبحلول اليوم السادس من أكتوبر فإننا نستمتع بالآتي:

برنامج يومك سعيد.

برنامج صباح الخير يا عرب.

برنامج أنا في انتظارك.

برنامج سمينا وعدينا.

فقرة أسرتي.

فقرة أغاني وعجباني.

برنامج بالعربي.

برنامج صدى المعركة.

برنامج يد تبني ويد تحمي.

ما الهدف من المحتوى الذي قدم على قناة صوت العرب

حيث أن من خلال البرامج المعروضة يتم التحدث عن حرب النصر أكتوبر وكيف أثرت المرأة بها وكيف استعد الجيش لها سواء كان الاستعداد من الجبهة العسكرية أو الجبهة الداخلية وما هي الآثار المترتبة على الانتصار في هذه الحرب وكيف استفادت منها الساحة المصرية الداخلية والخارجية.

وقد نسمع إلى فقرة دينية يرتل بها القرآن الكريم احتفالاً بذكر انتصار السادس من أكتوبر وهذا من بداية اليوم السادس من أكتوبر ويتم البث على الإذاعة المصرية.

كما يمكننا الاستماع إلى فقرة الإسلام والحياة في أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء بتاريخ الخامس والسادس والسابع من اكتوبر لعام 2020 وبها يتم التحدث عن الوحدة الوطنية التي كانت لها يد في اتمام الانتصار.

كما نستمع إلى برامج أخرى مثل حديث الصباح وقضايا معاصرة وخاطرة دعوية وكتابات إسلامية وكنوز المعرفة ومنبر الفكر.

ما يعرض على قناة صوت العرب الليلة

نشر مبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو خبر أن على متابعينه ضبط تردد قناة صوت العرب الإذاعية لاستماع سهرة الليلة على قناة صوت العرب الإذاعية والتي هي عبارة عن:

سهرة درامية بعنوان الكلمة الطيبة والتي تبدأ في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة صباحًا والتي تستمر لمدة ساعة كاملة في صورة بث مباشر إذاعي إعداد حسن إسماعيل ويخرجها عبد العزيز زكي.

يقدم هذه السهرة نخبة من الفنانين وهم سمير حسني تريز دميان ونادية السبع، إحسان القلعاوي حيث يجسدون فكرة عائلة تم تكوينها بشكل جديد ويبدأون في طرح الأفكار التي يجب أن تبنى عليها تلك الأسرة.

حيث توضح تلك السهر دور الأم في الاسرة ودور الاب وكيفية التعامل مع ابنائها وكيفية تعامل الأبن مع والديه.

خريطة عمل قناة صوت العرب الإذاعية

صممت الدكتورة لمياء محمود رئيسة إذاعة صوت العرب خريطة مكونة من عدة سهرات وبرامج تقدمها الإذاعة على مدار اليوم وطوال شهر اكتوبر مع مراعاة جذب انتباه المستمين وتنويع المحتوى ما بين الموضوعات التي تناقش فئات عديدة من المستمعين.

لينك استماع قناة صوت العرب

يمكننا سماع قناة صوت العرب من خلال الإنترنت عبر الضغط على اللينك التالي.

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