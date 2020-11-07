تردد قنوات الكرتون

كل منزل به أطفال يبحث الآباء عن تردد قنوات الكرتون لتقوم بتسلية الطفل وفي نفس الوقت تعليمه أصول ومبادئ التعلم وامور الدين فيوجد العديد من قنوات الأطفال الهادفة التي تستطيع تنزيلها.

تعدد الأقمار الصناعية وتعدد القنوات

يوجد العديد من الأقمار الصناعية التي تعرض العديد من قنوات الكرتون الخاصة بالأطفال والتي يعشقها الكبار ويبحث عنها فمنها تردد قنوات كرتون على القمر الصناعي المصري ومنها تردد قنوات كرتون على القمر عرب سات وغيرها من ترددات القنوات على أقمار أخرى وسيذكر لنا موقع المواطن ترددات قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قنوات الكرتون على القمر الصناعي نايل سات

يعتبر القمر الصناعي المصري نايل سات من الأقمار الصناعية التي تضم الكثير من تردد قنوات الكرتون التي يعشقها الأطفال منها القنوات التعليمية والترفيهية وخاصة للأطفال في المراحل التعليمية ومنها القنوات الترفيهية فقط والتي تعرض محتوى خاص بالأطفال فقط.

التي يعشقها الأطفال منها القنوات التعليمية والترفيهية وخاصة للأطفال في المراحل التعليمية ومنها القنوات الترفيهية فقط والتي تعرض محتوى خاص بالأطفال فقط. فتعرض الكثير من الأفلام مثل فيلم الأسد الملك، الجميلة والوحش، السمكة نيمو وغيرها من الأفلام التي يعشقها الأطفال.

ومن تردد قنوات الكرتون ذات مشاهدة عالية:

قناة ميكي

إذا أردت البحث عن قناة ميكي يمكنك البحث بهذا الاسم قناة ميكي فتقوم بكتابة معدل ترميز الخاص بالقناة وهو سبعة وعشرون ألف وخمسمائة (27500) وتقوم بكتابة التردد وهو إحدى عشر ألف ومائتان خمسة وثمانون على القمر الصناعي نايل سات ليكون الاستقطاب الخاص بالقناة هو h أفقي ومعامل تصحيح الخطأ لقناة ميكي خمسة على ستة.

لماذا يبحث الآباء عن تردد قناة ميكي؟

تعتبر قناة ميكي من القنوات المفضلة لدى الأطفال حيث أن بث القناة له أهداف فإلى جانب أنه يقوم بعرض الأفلام التي تسلي الأطفال إلى أنها الغرض منها هو الآتي:

تهدف القناة إلى تدريب الطفل على معرفة الأصول الدينية الصحيحة والعادات العربية التي تساعد في تنشئة الطفل النشأة الصحيحة.

تدريب الطفل على معاونة أصدقائه حيث تقوم بتعليم الطفل أساليب التعاون والخير وفوائده.

تحرص القناة على تعليم الطفل الحروف والأرقام باللغة الإنجليزية والعربية .

كما يمكنك متابعة قناة ميكي على اليوتيوب من خلال البحث بكلمة البث المباشر لقناة ميكي على اليوتيوب حيث يمكنك متابعتها دون أن تتوقف.

برامج قناة ميكي

ومن البرامج والأفلام التي تقدمها قناة ميكي مسلسل بكار كما تقوم بعرض المسلسل الكرتوني الشهير الذي يمتع الكبار قبل الصغار وهو توم أند جيري وأيضًا مسلسل سنوحي.

كما تقوم بعرض العديد من الأفلام مثل الأميرة الضفدع والسمكة نيمو .

قناة مودي كيدز على القمر الصناعي نايل سات

تستطيع ان تقوم بتحميل وتنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك حيث أن بعد التنزيل تبحث عن القناة بإسم مودي – SD حيث قوم بكتابة معدل الترميز الخاص بالقناة وهو سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وليكن تردد قناة مودي حيث تقوم بكتابة الرقم إحدى عشر ألف وستمائة وثلاثة تكون على القمر الصناعي نايل سات ومعامل إستقطاب القناة هو H أفقي ومعامل تصحيح الخطأ هو ثلاثة على أربعة .

محتوى قناة مودي كيدز

تقوم قناة مودي كيدز بعرض محتويات جميلة للطفل محتوى متنوع ومشوق له حيث تقوم بعرض العديد من الأفلام الكرتون الشيقة مثل فيلم توم وجيري كما تتميز في عرض الأغاني التي تعلم الطفل أصول الحساب وأصول مادة اللغة العربية بطريقة كرتونية وبصوت ينجذب إليه الطفل ومن البرامج والتي تقدمها القناة:

برنامج المميز أصدقاء مودي وتقوم القناة بتقديم برنامج الفواكه وتعرض فيلم السنافر وفيلم السمكة نيمو والسندريلا.

كما تقوم بعرض العديد من الأغاني الشيقة مثل أغنية يا كتكوت يا صغير وأغنية الألوان وأغنية الشمس السماء طالة.

كما تتيح القناة مشاهدتها على اليوتيوب بث مباشر بدون تقطيع عند كتابة قناة مودي بث مباشر في خانة البحث الخاصة باليوتيوب.

قناة بيبي كيدز

تعتبر من القنوات التي تبث على القمر الصناعي نايل سات حيث يمكنك تحميلها عن طريق كتابة معدل الترميز سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وليكون تردد القناة هو إحدى عشر ألف وثلاثمائة ثلاثة وتسعون ليكون معامل الإستقطاب الخاص بها هو رأسي V ومعامل تصحيح خطأ القناة هو ¾.

قناة ديزني كيدز

تعتبر قناة ديزني كيدز من القنوات المفضلة لدى الأطفال حيث يمكن للآباء تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بهم من خلال كتابة معدل الترميز الخاص بالقناة.

وهو سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ومن خلال كتابة التردد وهو إثنا عشر ألف وثلاثة وسبعون على القمر الصناعي نايل سات مع وضع الإستقطاب للقناة افقي H ومعامل التصحيح لقناة ديزني كيدز هو اثنان على ثلاثة.

قناة نيتورك

تعتبر قناة نيتورك من القنوات المفضلة للاطفال فهى تعرض برامج شيقة وممتعة حيث يمكن كتابة معدل ترميز القناة وهو سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وليكون تردد القناة هو اثنتا عشر ألف ومائتان وستة وعشرون ليكون إستقطاب القناة هو H أفقي ومعامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة نيتويرك هو ثلاثة على أربعة.

قناة دود كيدز

إذا أردت تحميل قناة دودو كيدز يمكنك تحميلها على معدل الترميز سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ويمكن كتابة تردد القناة ليكون اثنتا وستمائة وأربعة ويكون استقطاب القناة هو أفقي Hوتكتب معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة خمسة على ستة.

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