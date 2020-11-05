ترقية الملازم أول خالد الحربي إلى رتبة نقيب

المواطن - الرياض

صدر الأمر السامي بترقية الملازم أول” خالد بن حمدان السفري الحربي، أحد منسوبي القوات الخاصة للأمن البيئي، إلى رتبة نقيب.

وأعرب “النقيب” السفري عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

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